Le lien entre la ménopause et la douleur chronique

Si vous êtes en ménopause, avez-vous remarqué qu’en plus des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et des changements d’humeur, vous ressentez également beaucoup plus de douleur ? Ce n’est pas seulement votre imagination. Une nouvelle étude a révélé que les femmes présentant des symptômes de la ménopause sont presque deux fois plus susceptibles d’avoir des diagnostics de douleur chronique, comme la fibromyalgie, la migraine et les maux de dos.

“La douleur chronique est un énorme problème aux États-Unis, mais on n’accorde pas beaucoup d’attention au fait qu’elle est particulièrement aiguë chez les femmes d’âge mûr”, déclare l’auteur Carolyn Gibson, PhD, psychologue de recherche clinique au San Francisco VA Medical. Centre.

Elle a analysé les dossiers médicaux de plus de 200 000 femmes vétérans militaires pour l’étude, publiée dans Ménopause : Le Journal de la Société nord-américaine de la ménopause (NAMS). “Beaucoup de femmes traversent une période difficile à la ménopause, et nous avons constaté que les plus touchées par ces symptômes étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir des douleurs chroniques.”

La relation entre la ménopause et l’augmentation des niveaux de douleur n’est pas bien comprise, déclare la directrice exécutive du NAMS, JoAnn Pinkerton, MD, professeure d’obstétrique et de gynécologie et directrice de la santé de la quarantaine au système de santé de l’Université de Virginie. “Les œstrogènes et d’autres hormones ont des interactions complexes avec la sensibilité à la douleur”, dit-elle. “Mais que vous développiez une douleur chronique pour la première fois ou que vous ayez des poussées d’une maladie préexistante, ces niveaux d’hormones changeants affectent à la fois les symptômes de la douleur chronique et la façon dont vous la ressentez.”