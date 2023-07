Le lien entre la goutte et la dépression : ce qu’il faut savoir

Et il est important de s’assurer que vos reins fonctionnent bien : Un petit étude chinoise trouvé ceci lors d’une poussée aiguë de goutte, des mictions fréquentes ont contribué à réduire la quantité d’acide urique dans le corps.

Même avec des niveaux d’acide urique sous contrôle, il peut y avoir d’autres causes qui lient la goutte à la dépression. Les personnes atteintes de goutte doivent surveiller tout changement d’humeur notable.

« Les patients doivent informer leur médecin s’ils se sentent déprimés ou déprimés pendant plus de 2 semaines, ou s’ils perdent leur capacité à ressentir du plaisir ou du plaisir dans les activités », a déclaré Collier. « Si les patients développent des pensées sur le désir de mettre fin à leurs jours, ils doivent en informer immédiatement leur médecin. »

Antidépresseurs peut être prescrit avec médicament contre la goutteet ils peuvent faire une énorme différence dans votre qualité de vie.

Les patients doivent également s’assurer de prendre des médicaments contre la goutte exactement comme indiqué.

« Comme les poussées de goutte peuvent être débilitantes, et que la douleur et les troubles du fonctionnement peuvent limiter les activités, les médicaments qui préviennent les poussées de goutte peuvent également réduire les épisodes de dépression », a déclaré Collier. Et la gestion de tous les facteurs de risque cardiaque qu’un patient peut avoir est importante. Faire de l’exercice régulièrement – comme conseillé par un médecin – limiter l’alcool et bien manger peut non seulement aider à la santé cardiaque, mais peut également prévenir les poussées de goutte et, potentiellement, les problèmes d’humeur qui y sont liés.

« Les fusées éclairantes peuvent être déclenchées par des aliments transformés, de la bière et de la viande rouge », a déclaré Bose. « Une bonne alimentation et un mode de vie globalement sain peuvent vraiment aider à lutter contre la goutte et la dépression. »