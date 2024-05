Le lien entre la ferroptose et la destruction pulmonaire due au COVID-19

Des chercheurs à Université de Colombie ont découvert que la ferroptose, un type spécifique de mort cellulaire, est principalement responsable des lésions pulmonaires observées dans les cas graves. COVID 19 cas. Cette découverte pourrait conduire à de meilleurs traitements, car les médicaments qui inhibent la ferroptose pourraient améliorer les résultats pour les patients.

Dans les cas graves de COVID-19, les poumons peuvent subir des dommages importants, entraînant des pathologies potentiellement mortelles telles qu’une pneumonie, une inflammation et un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Jusqu’à récemment, la cause sous-jacente de ces vastes réactions pulmonaires n’avait pas été clairement comprise.

Le rôle de la ferroptose dans la mort cellulaire

Des chercheurs de Columbia et du centre médical Irving de l’université de Columbia ont mis en lumière ce mystère dans une nouvelle recherche publiée dans Communications naturelles. L’étude a révélé que la ferroptose, une forme de mort cellulaire nommée et identifiée pour la première fois à Columbia en 2012, est le principal mécanisme de mort cellulaire à l’origine de la maladie pulmonaire liée au COVID-19. La découverte indique que l’arrêt délibéré de la ferroptose avec des médicaments candidats thérapeutiques pourrait améliorer les résultats du COVID-19.

« Cette découverte ajoute des informations cruciales à notre compréhension de la façon dont le COVID-19 affecte le corps, ce qui améliorera considérablement notre capacité à combattre les cas potentiellement mortels de la maladie », a déclaré le professeur Brent Stockwell, l’un des principaux auteurs de l’étude.

La ferroptose a été signalée pour la première fois par le professeur Stockwell en 2012. La ferroptose est une forme inhabituelle de mort cellulaire dans laquelle certaines cellules meurent parce que leurs couches graisseuses externes s’effondrent. Elle diffère du type de mort cellulaire le plus courant, qui survient à la fois dans des contextes pathologiques et dans des processus normaux comme le vieillissement et implique que les cellules détruisent les molécules qui se trouvent à l’intérieur.

Depuis qu’il a proposé le concept de ferroptose, le laboratoire de Stockwell a démontré qu’elle joue un rôle déterminant dans les processus corporels normaux, mais qu’elle peut également attaquer et tuer les cellules saines chez les patients atteints de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, Alzheimeret la maladie de Lou Gehrig.

Applications thérapeutiques potentielles

Bien que la ferroptose puisse être destructrice, des études récentes indiquent qu’elle pourrait également être exploitée à bon escient. Induire intentionnellement la ferroptose pourrait contrecarrer des maladies comme le cancer, où une croissance cellulaire effrénée se produit dangereusement. La capacité d’inhiber la ferroptose, en revanche, pourrait offrir aux médecins de nouveaux moyens de lutter contre la mort cellulaire qui ne devrait pas se produire, comme dans le cas de la maladie pulmonaire liée au COVID-19.

« Nous espérons que ces nouvelles découvertes importantes pourront améliorer notre capacité à faire face à cette maladie pernicieuse qui, dans de trop nombreux cas, continue de diminuer les résultats en matière de santé et entraîne la mort », a déclaré Stockwell.

Référence : « La maladie pulmonaire mortelle liée au COVID-19 implique une ferroptose » 20 mai 2024, Communications naturelles.

