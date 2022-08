Le lien du PDG indien avec un ami pakistanais à Harvard gagne les cœurs

Un utilisateur de LinkedIn, Sneha Biswas, a partagé une touchante histoire d’amitié et comment il transcende les frontières des pays. Ayant grandi en Inde, tout ce qu’elle savait du Pakistan tournait autour de récits de rivalité avec le Pakistan. Sneha a raconté comment elle a rencontré son amie désormais la plus proche du Pakistan lors de son premier jour à la Harvard Business School et comment cela a changé sa vision des choses. Elle a écrit sur la façon dont ils se sont liés sur “plusieurs chais, biryanis, modèles financiers et préparations d’études de cas”. Elle a appris comment son amie a grandi dans un contexte pakistanais conservateur, mais avec des parents qui la soutiennent.

Alors que les histoires de son amie pakistanaise sur la poursuite de ses rêves résonnaient chez Sneha, ses choix audacieux l’ont inspirée. “J’ai réalisé que même si la fierté pour vos nations individuelles est forte, votre amour pour les gens transcende les géographies et les frontières. Les gens, fondamentalement, se ressemblent partout. Les frontières, les frontières et les espaces sont construits par les humains, et bien que tout cela puisse avoir un sens pour la tête, le cœur ne parvient souvent pas à les comprendre », a écrit Sneha dans une partie de son article.

Elle a partagé une photo d’eux deux ensemble, avec Sneha tenant le drapeau pakistanais et son amie tenant le tricolore indien le jour du drapeau de Harvard, brisant joyeusement les barrières. Elle a écrit: “Regardez-nous le célèbre jour du drapeau à #harvard – arborant nos drapeaux et souriant à la joie de” briser les barrières “- pas seulement littéralement entre l’Inde et le Pakistan, mais aussi pour les innombrables petites filles de l’Inde et du Pakistan qui ont peur de viser les étoiles.

Lisez une partie de son message ci-dessous:

« Nous avons construit des murs entre nous, et donc, c’est à nous de les faire tomber. 💛 », a commenté un utilisateur de LinkedIn. “Exactement, à travers le LOC créé par l’homme, nous sommes les mêmes personnes. Vous partagez sûrement une amitié de longue date qui peut apporter des changements au-delà des frontières pour les filles des deux côtés et être inspirée à diriger », a écrit un autre. Alors que le message a vu de nombreux commentaires de soutien, il y avait aussi une foule de commentaires négatifs. Réagissant à cela, une utilisatrice de LinkedIn, Breshna Rani, a écrit dans une partie de son commentaire : « C’est tellement triste et épouvantable de voir les commentaires de beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure de créer une frontière avec la politique, le gouvernement et le Pakistan en tant que pays au-delà de son gouvernement. Les gens dans cette section de commentaires parlent encore et encore des politiques internationales du Pakistan et de son gouvernement, mais est-ce tout ce qu’est un pays ! ? »

