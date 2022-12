Le lien de choc du candidat des Traîtres avec une grande star de la télévision a été confirmé – et cela pourrait changer complètement la donne

UN CONTESTANT sur Les traîtres a un lien de choc avec une grande star de la télévision – et cela pourrait changer complètement la donne.

La nouvelle émission de la BBC animée par Claudia Winkleman voit 22 étrangers entrer dans un château écossais pour un jeu psychologique de tromperie.

Un concurrent de The Traitors a un lien choquant avec une grande star de la télévision – et cela pourrait changer complètement la donne[/caption]

Tom, un magicien du Buckinghamshire, est copain avec Dynamo[/caption]

Tom a précédemment travaillé comme l’un des consultants créatifs de Dynamo[/caption]

Le spectacle a déjà connu une tournure brutale, les chiffres étant réduits à 20 avant même que les jeux ne commencent vraiment.

L’un des concurrents encore en lice pour obtenir une part du jackpot est Tom, un magicien du Buckinghamshire.

Mais l’intérêt de Tom pour la magie n’est pas seulement un passe-temps, car il est en fait de bons amis avec le célèbre magicien Dynamo.

Tom a précédemment travaillé comme l’un des consultants créatifs de Dynamo à la fois sur la tournée Seeing Is Believing en 2015/16 et sur son émission télévisée Dynamo: Magician Impossible.

Cela pourrait signifier que ses coéquipiers sous-estiment ce que Tom est capable de faire avec ses tours de magie et son pouvoir de suggestion.

Tom a déjà réussi à faire croire aux autres concurrents qu’il ne connaît pas Alex, qui est en fait sa petite amie.

Le couple fait un travail impressionnant pour faire disparaître leur amour secret au profit du jeu.

Cependant, ils ont réussi à voler un bref moment privé pour un baiser et un câlin rassurants dans l’un des derniers épisodes.

Ils sont alors rapidement redevenus des étrangers qui viennent de se rencontrer au profit de tous les autres joueurs.

Pendant ce temps, Claire Barratt, qui se bat actuellement pour un prix potentiel de 120 000 £, gagne déjà beaucoup d’argent en tant que danseuse sur TikTok.

Connue sur le site sous le nom de ClaireBellaFounder, la mère de 43 ans et ancienne policière a partagé des clips de ses routines de danse et de synchronisation labiale.

Elle est si douée qu’elle a obtenu un nombre impressionnant de 16,1 millions de vues – et n’est qu’à 2 000 d’atteindre la barre des 1 million d’abonnés en or.

Les traîtres sont diffusés sur BBC One et sont disponibles sur BBC iPlayer.