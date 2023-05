Le lien de cette femme âgée avec son chat est de l’or pur

Quelque chose dans le lien entre un chat et son humain tire juste sur la corde sensible. Et quand il s’agit de la relation entre Jaggu le chat et son compagnon humain âgé, c’est une histoire d’amour qui est tout simplement trop douce pour être ignorée. Sur la populaire page Instagram « Jaggu Patil », la vie quotidienne de cet adorable chat blanc est documentée à la vue de tous, et dans une vidéo récente, le lien de Jaggu avec son amie âgée est pleinement exposé. Jaggu, l’adorable chat blanc, a pris d’assaut Instagram avec ses manigances quotidiennes et ses charmantes bouffonneries.Avec une base de fans croissante, chaque mouvement de Jaggu est documenté sur sa page Instagram.

Dans la vidéo, on voit Jaggu somnoler paisiblement sur les genoux de la femme âgée, alors qu’elle le caresse avec amour. Le couple partage un beau lien, la femme traitant Jaggu comme s’il était son propre enfant. Il ressort de la vidéo que Jaggu se sent à l’aise et en sécurité en sa compagnie. Dans le plan suivant, Jaggu tient compagnie à la femme pendant qu’elle cuisine. Il s’assied patiemment, observant chacun de ses mouvements et levant les yeux de temps en temps pour lui adresser un miaulement rassurant. La femme plante un doux baiser sur Jaggu, et les deux partagent un moment de pure affection. « La définition du véritable amour est une » mère « », lit-on dans la légende.

Cette vidéo réconfortante a été largement partagée sur les plateformes de médias sociaux, avec des amoureux des animaux jaillissant du lien spécial entre le chat blanc et la dame âgée. Beaucoup ont loué la vidéo pour avoir capturé l’essence de la relation entre les animaux et les humains et mis en évidence l’impact positif que les animaux de compagnie peuvent avoir sur nos vies. « Il a la coupe de cheveux du garçon à maman par excellence », lit-on dans un commentaire.

Un utilisateur a écrit: « C’est adorable. Partagez plus.

« Honnêtement, seules les mères indiennes peuvent aimer des animaux de compagnie comme celui-ci, l’amour que les dieux veulent aussi », a commenté un autre utilisateur.

Ce n’est pas que nos compagnons à fourrure ne prennent que notre amour. Ils le restituent à parts égales. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant une jeune fille recevant un massage du dos de son chat de compagnie, tandis que sa mère enregistre la scène. On voit le chat pétrir ses pattes sur le dos de la fille alors qu’elle est allongée sur le ventre. La mère qui a posté la vidéo a exprimé sa surprise, alors que sa fille l’appelait pour qu’elle vienne voir ce qui se passait. À un moment donné, le chat lève les yeux vers la mère, remettant apparemment en question l’interruption. La légende « Chat : ‘Comment est la pression ?' » capture parfaitement le moment humoristique.

Les utilisateurs des médias sociaux ont fait remarquer qu’ils enviaient une masseuse aussi adorable et en voulaient une pour eux-mêmes.

