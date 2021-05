Le licenciement d’un officier accusé dans la mort par balle de Rayshard Brooks annulé par le conseil d’Atlanta – RT USA News

Le Conseil de la fonction publique d’Atlanta a déclenché la controverse après avoir annulé le tir de Garrett Rolfe, un officier précédemment accusé de la fusillade mortelle de Rayshard Brooks, un homme noir tué après avoir attrapé le taser d’un flic.

Dans sa décision, le conseil a écrit que Rolfe était « N’a pas accordé son droit à une procédure régulière » suite à son licenciement, notant plusieurs cas où la ville n’avait pas réussi à «Se conformer à plusieurs dispositions» dans le code de la ville d’Atlanta.

Brooks est l’un des nombreux cas d’hommes noirs abattus par la police américaine qui ont attiré l’attention de Black Lives Matter et de militants des droits civiques. Brooks a été abattu après que des agents aient été appelés dans un restaurant de Wendy’s sur la base des rapports d’un homme endormi au volant dans le service au volant. Après avoir été interrogé par la police, Brooks a échoué à un test de sobriété sur le terrain, a lutté avec la police et a attrapé le pistolet paralysant d’un policier. Il a été abattu deux fois alors qu’il tentait de fuir les lieux et en pointant le taser sur la police.

Le procureur du district du comté de Fulton, Paul Howard, a affirmé lors d’une conférence de presse que Brooks ne s’était jamais présenté comme une menace et était apparu. « Presque jovial » dans les images de la caméra de la police.





Aussi sur rt.com

La poussée de Bucking Biden pour « l’équité », les États américains interdisent la théorie critique de la race dans les écoles et les agences publiques







Rolfe a été limogé le 13 juin, mais a ensuite intenté une action en justice contre le maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms et le chef de la police par intérim de l’époque, Rodney Bryant, affirmant qu’il avait été relâché. « Sans enquête » ou alors « Avis approprié. » Rolfe a défendu le tir de Brooks comme justifié et conforme à sa formation. Il a été inculpé de 11 chefs d’accusation, dont un meurtre et des voies de fait graves.

La mort de Brooks est survenue seulement deux semaines après la mort de George Floyd en garde à vue par la police de Minneapolis, et a déclenché de nombreuses manifestations BLM à travers Atlanta. Le Wendy, où la fusillade a eu lieu, a finalement été incendié lors des manifestations acharnées.

«Nous sommes très heureux que la Commission civile déclare que la procédure régulière est importante», Lance LoRusso, avocat de Rolfe, a déclaré dans un communiqué au sujet du renversement. L’avocat a dit qu’il le ferait « prendre un peu de temps » pour que Rolfe soit réintégré, mais qu’il s’attend à ce que cela se produise « bientôt. »

Les militants libéraux n’ont pas été aussi enthousiastes, se rendant sur les réseaux sociaux pour critiquer la réintégration de Rolfe.

Le tueur de Rayshard Brooks, Garrett Rolfe, ne devrait plus jamais être autorisé à occuper une position de pouvoir sur d’autres personnes, à Atlanta ou ailleurs. Le fait qu’il ait été réintégré en tant qu’officier de l’APD n’est pas aussi surprenant qu’exaspérant. https://t.co/pcMlG5rkUp – Hannah Riley (@hannahcrileyy) 5 mai 2021

Quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant. L’officier de police d’Atlanta qui a assassiné Rayshard Brooks et qui a été inculpé de meurtre, vient de recevoir son poste par le département de police d’Atlanta. C’est scandaleux. https://t.co/kUocl0FoDU – Shaun King (@shaunking) 5 mai 2021

Le policier qui a assassiné Rayshard Brooks a été réintégré et c’est un crime en soi – ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) 5 mai 2021

Rolfe restera en congé administratif jusqu’à ce que ses accusations criminelles soient résolues. Même s’il est autorisé à retourner au travail, son avocat a déclaré qu’il n’était pas sûr que Rolfe puisse réellement patrouiller dans les rues ou un « traditionnel » officier.

«De toute évidence, ce serait dangereux pour lui d’être dans la rue. Il ne peut même pas travailler dans un emploi traditionnel, dans un magasin ou quelque chose du genre, par souci pour sa sécurité ». LaRusso a déclaré, citant plusieurs menaces de mort qu’il a reçues pour son client.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!