Le licenciement d’un éditeur qui commenté publiquement à propos de la guerre entre Israël et le Hamas a déclenché une série de démissions dans une revue scientifique et a mis en lumière une division parmi certains membres de la communauté universitaire sur la liberté d’expression et sur les voix qui s’élèvent dans le monde scientifique.

Le conseil d’administration de la revue biomédicale et des sciences de la vie eLife a licencié son rédacteur en chef, Michael Eisen, après avoir publié sur la plateforme X le 13 octobre : « L’oignon parle avec plus de courage, de perspicacité et de clarté morale que les dirigeants de tous les pays. établissement universitaire mis sur pied. J’aimerais qu’il y ait un @L’oignon universitaire », tout en citant un article du site satirique intitulé « Des Gazaouis mourants critiqués pour ne pas avoir utilisé leurs derniers mots pour condamner le Hamas ».

Mardi, Eisen, 56 ans, qui est juif et a de la famille en Israël, a déclaré qu’il avait été licencié pour ces commentaires.

« J’ai été informé que je serai remplacé en tant que rédacteur en chef de @eLife pour avoir retweeté un @L’oignon pièce qui dénonce l’indifférence à l’égard de la vie des civils palestiniens », a-t-il écrit sur X.

Le même jour, le journal a publié une déclaration de son conseil d’administration affirmant qu’Eisen avait « reçu des commentaires clairs du conseil d’administration selon lesquels son approche du leadership, de la communication et des médias sociaux a, à des moments clés, été préjudiciable à la cohésion de la communauté que nous essayons d’atteindre ». à construire et donc à la mission d’eLife » et que son comportement antérieur a influencé la décision du conseil d’administration.

Le journal, une publication en ligne très appréciée basée au Royaume-Uni, a dirigé NBC News vers sa déclaration et n’a pas répondu aux questions sur la décision de licencier Eisen ou ses retombées.

Eisen a déclaré à NBC News que le conseil d’administration lui avait demandé de supprimer le tweet qui avait republié The Onion. Il a refusé. Le conseil d’administration lui a alors demandé de démissionner. Il a refusé. Plus tard, ils l’ont licencié.

Michael Eisner. Avec l’aimable autorisation de Michael Eisner

La controverse s’ajoute à ce qui est devenu une atmosphère publique tendue et controversée autour la guerre en Israël et à Gaza. La guerre est devenue un sujet polarisant sur de nombreux lieux de travail et sur les campus universitaires, alors que les organisations débattent de la manière de gérer les employés ayant des points de vue divergents et forts, de la valeur de la liberté d’expression et de la manière de tracer des limites aux discours que certains considèrent comme nuisibles.

De telles questions sont confrontées aux industries dans un large pan de la vie américaine et internationale, depuis Hollywood – où un agent CAA a démissionné d’un conseil d’administration interne après des commentaires sur les réseaux sociaux, selon Variety – dans la salle d’audience, après qu’un étudiant en droit de l’Université de New York a perdu son emploi pour leur rôle dans la publication d’une déclaration de l’association du barreau étudiant. Beaucoup de ces controverses, comme celle d’Eisen, se sont déroulées publiquement en ligne et se sont centrées sur des commentaires qui ont été critiqués comme allant d’insensibles envers les Israéliens à favorables au Hamas.

Depuis le licenciement d’Eisen, au moins cinq rédacteurs du journal ont déclaré sur X qu’ils avaient démissionné. D’autres scientifiques ont déclaré qu’ils cesseraient de participer aux événements eLife. Un membre du conseil d’administration du journal à but non lucratif a déclaré qu’il s’opposait aux actions du conseil d’administration. Autres universitaires organisé une lettre de pétition protestant contre le licenciement d’Eisen et affirmant que cela a un « effet dissuasif » sur la liberté d’expression dans le monde universitaire.

Plus de 2 000 scientifiques, universitaires et chercheurs ont apparemment signé la pétition en ligne, même si certains sont restés anonymes.

« Le droit d’exprimer des opinions dissidentes est la pierre angulaire de notre mission intellectuelle en tant que scientifiques et citoyens », indique la lettre. “… Les publications d’Eisen sur les réseaux sociaux ne devraient pas justifier sa destitution de son poste de rédacteur en chef d’eLife ou une autre censure.”

Fede Pelisch, biologiste cellulaire à l’Université de Dundee en Écosse, a démissionné de son poste au conseil d’administration d’eLife après l’action du conseil d’administration, écrivant dans un e-mail de démission que la gestion du licenciement par le conseil d’administration a laissé les gens réduits au silence et que la décision a découragé les gens de exprimer des opinions si leurs opinions ne sont pas « conformes à l’orthodoxie ».

Dans un autre courriel adressé à NBC News, Pelisch a déclaré qu’en tant que membre du conseil d’administration, il avait participé aux délibérations sur l’opportunité de licencier Eisen, qu’il n’était pas d’accord avec la décision du conseil d’administration et qu’elle allait à l’encontre de la mission de la revue d’encourager la diversité et l’ouverture.

Lorsqu’on lui a demandé si Eisen avait été licencié pour son message sur X, Pelisch a écrit : « Je pense que cela représente une grande partie du problème, mais c’est une question plus compliquée, amalgamée par le fait que de nombreuses personnes au sein de la communauté eLife n’acceptent pas la nouvelle direction d’eLife et les opinions de certaines personnes. Je n’aime pas personnellement la façon dont le Dr Eisen partage des opinions qui suscitent la réflexion.

Derya Unutmaz, professeur et immunologiste au Jackson Laboratory, un groupe de recherche à but non lucratif basé dans le Maine, a parlé du message d’Eisen sur X le lendemain de sa publication, et a déclaré plus tard dans une interview qu’il pensait que quelqu’un occupait une position aussi importante dans la science a la responsabilité d’être sensible aux Israéliens dont les familles pourraient avoir été touchées par la violence, y compris les scientifiques israéliens.

“C’est un scientifique bien connu et le rédacteur en chef d’une revue scientifique. J’ai senti qu’il devait être plus responsable”, a déclaré Unutmaz, ajoutant qu’il pensait qu’un rédacteur en chef d’une revue devrait faire preuve d’une extrême prudence pour ne pas paraître partial à l’égard d’un groupe ou d’un groupe particulier. point de vue.

Unutmaz, qui a déclaré soutenir les positions d’Eisen sur la publication de revues scientifiques, a déclaré qu’il était « neutre » sur le licenciement d’Eisen sans plus d’informations et a déclaré qu’il ne considérait pas cela comme une restriction de la liberté d’expression.

“Il peut dire ce qu’il veut sur les réseaux sociaux, mais il y aura une réponse à vos choix”, a déclaré Unutmaz.

Eisen est une voix éminente dans le domaine de l’édition scientifique et est considéré comme un perturbateur du statu quo dans l’industrie. Cette année, eLife a modifié son modèle opérationnel pour éliminer la fonction traditionnelle « accepter et rejeter » que les revues scientifiques utilisent généralement et à la place, publiez des critiques par les pairs – qu’elles soient élogieuses ou critiques – en conjonction avec des articles. La revue est une revue en libre accès, ce qui signifie que les articles sont gratuits et accessibles au public en ligne. Les partisans des changements dans le système de publication soutiennent souvent que les revues universitaires traditionnelles sont des gardiens et que les scientifiques sont incités par le carriérisme à orienter leurs recherches pour les adapter aux goûts des éditeurs de revues, qui sont souvent des hommes blancs plus âgés.

Interrogé sur son approche de leadership et ses communications, Eisen a déclaré que le conseil d’administration lui avait déjà demandé de ne pas jurer sur les réseaux sociaux après une blague sur les vers, qui comprenait un gros mot : devenu incontrôlable. Il a arrêté de jurer sur les réseaux sociaux, a-t-il déclaré. Eisen a déclaré qu’il avait ébouriffé les plumes avec ses communications «parfois conflictuelles» avec d’éminents scientifiques extérieurs, qui n’aiment pas son approche de la publication.

«Je suis toujours franc. Je porte mes pensées sur ma manche. J’ai toujours été impliqué dans la réforme de l’édition depuis un quart de siècle », a déclaré Eisen. “J’ai répondu aux critiques sur ce que nous faisons – je dirais – pas toujours avec le langage le plus délicat.”

Plusieurs scientifiques israéliens ont déclaré sur X qu’ils étaient offensés par ses messages X. Eisen a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire souffrir les gens qui souffraient ; son intention était d’attirer l’attention sur le manque de soins pour les civils palestiniens.

Israël a commencé un siège complet et un bombardement aérien de Gaza en représailles à l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 personnes. Jusqu’à présent, on estime que plus de 7 000 personnes ont été tuées à Gaza dans le cadre d’une crise humanitaire.

“J’ai exprimé mon opinion, une opinion sur la façon dont les institutions américaines, en particulier les universités, n’expriment pas la même préoccupation pour la mort des Palestiniens que celle des Israéliens, ce qui, je pense, est une erreur morale et une erreur politique”, a déclaré Eisen. dit. « Je ne pense pas que les scientifiques israéliens devraient avoir le sentiment que la communauté scientifique ne les soutient pas. Le soutien a été très fort – je pensais que c’était évident. Les gens ne s’expriment pas toujours bien dans ces situations. J’aurais aimé dire clairement à quel point je sympathisais avec eux aussi.

Lara Urban, rédactrice en chef chez eLife qui a également contribué à son groupe consultatif en début de carrière, a démissionné par solidarité après le licenciement d’Eisen. Urban, qui reçoit une petite allocation annuelle pour son travail au sein du groupe consultatif, a déclaré qu’elle considérait Eisen comme quelqu’un qui essayait de promouvoir l’équité et l’inclusion dans l’édition scientifique, que ses publications sur les réseaux sociaux défendaient les opinions minoritaires au sein de la communauté scientifique et que les actions du conseil d’administration paralyseraient la liberté d’expression universitaire.

Urban faisait partie d’un groupe de scientifiques en début de carrière qui ont écrit au conseil d’administration alors qu’il envisageait de licencier Eisen. Elle a déclaré que le groupe n’avait jamais eu de réponse.

“C’était une opinion personnelle”, a déclaré Urban, chercheur principal et chercheur en génomique à l’Université Helmholtz en Allemagne. « Nous étions vraiment de plus en plus inquiets du fait que, plus important encore, il existait un précédent, à savoir que quelqu’un puisse être licencié pour avoir exprimé une opinion impopulaire. La liberté d’expression est très importante dans le monde universitaire.

Eisen a déclaré que le conseil d’administration avait parfaitement le droit de le licencier, que personne ne devrait avoir pitié de lui et qu’il ne craignait pas que le licenciement mette en danger son emploi ailleurs. Il a l’impression que l’institution eLife a échoué parce qu’elle a cédé aux appels des médias sociaux réclamant son licenciement.

« C’est terrifiant que nous fonctionnions de cette façon. Il est terrifiant que les institutions se soucient davantage de ce que la foule pense d’elles que de faire ce qui est juste », a déclaré Eisen. « Je pense que nous devons apprendre à dire les choses avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord sans qu’elles soient chassées de la surface de la Terre. »