Le licenciement d’Emily Wilder à l’AP nous rappelle ce à quoi nous ne nous attendions pas

Nous vivons avec les médias sociaux – et leurs pouvoirs de préservation – depuis près de deux décennies maintenant, depuis que Facebook a vu le jour en 2004 et a progressivement convaincu un milliard d’entre nous que c’était une bonne idée de laisser une trace numérique en ligne attachée à notre vrais noms. Il s’agit d’un cycle si familier que la progression du poste déterré à la contrition ou à la mise à feu semble s’accélérer. Cela vous fait presque oublier que ce n’était pas censé être ainsi. Alors que de plus en plus de personnes documentaient leur vie en ligne, de sorte que tout notre être, passé et présent, était visible, la société deviendrait plus empathique et plus indulgente. Mais au lieu de cela, c’est le contraire qui s’est produit.

La dernière cible des archéologues contradictoires est Emily Wilder, 22 ans, qui a été licenciée par l’Associated Press trois semaines seulement après son entrée en fonction après que les républicains du Stanford College l’ont fait surface. activisme pro-palestinien et les publications sur les réseaux sociaux pendant vos études. Bien qu’elle était basée en Arizona, ses anciens messages ont attiré l’attention de personnalités politiques nationales de droite qui les ont amplifiés, arguant que ses opinions compromettaient la capacité de son employeur à couvrir avec précision le conflit israélo-palestinien. L’AP soutient que le licenciement était motivé par une conduite sur les réseaux sociaux alors que Mme Wilder travaillait pour le média, mais il semblait à Mme Wilder et à ses partisans que l’incident avait été déclenché par des publications sur Facebook vieilles de plusieurs années.

Internet est une machine fossile. Il préserve nos pensées, nos positions politiques, nos blagues, nos photos, nos triomphes et nos erreurs dans l’ambre de silicium, qui ne demande qu’à être déterré. Et cela a conduit à une sorte de sport moderne : trouver un morceau scandaleux du passé d’une personne qui peut être transformé en arme, le montrer à tous et espérer le pire.

Le même mois, un autre éminent data scientist, Jeff Jonas, offert une prédiction plus utopique : « J’espère une société très tolérante à l’avenir », a-t-il écrit sur un blog juridique appelé Concurring Opinions. « Un endroit où il est largement connu que je suis décentré de quatre ou cinq écarts-types, et malgré une telle déviance, mes relations personnelles et professionnelles continuent, sans en être affectées. »

Je me souviens de cette prédiction parce que je l’ai citée il y a dix ans lorsqu’une femme de 28 ans a vu sa campagne au Congrès bouleversée par un « scandale », qui semble étrange par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais qui était un aperçu de notre avenir. La femme qui l’a fourni s’appelait, par coïncidence, Krystal Ball.

Mme Ball se présentait alors en tant que démocrate pour un siège à la Chambre en Virginie; un blog conservateur a mis la main sur des photos vieilles de dix ans d’une fête de Noël post-universitaire, où Mme Ball était habillée en « vilain Père Noël » et son mari à l’époque était Rudolph avec un gode rouge pour nez. Cela semble ridicule, mais le « photos de fête torride” a alimenté les actualités à travers le monde. Je pensais que ce qu’elle vivait était remarquable pour sa durée de vie limitée : alors que de plus en plus de gens achetaient des smartphones et affluaient vers des applications comme Instagram et Twitter qui les encourageaient à documenter en profondeur leur vie et leurs pensées, ce genre de honte du passé des gens serait s’arrêter, car le jet de pierres deviendrait hypocrite et dangereux.

Mme Ball le pensait aussi. Elle a perdu cette course au Congrès il y a longtemps et est maintenant une commentatrice des médias et l’auteur d’un livre sur la nouvelle ère politique. Elle a déclaré dans une récente interview qu’elle pensait que son soi-disant scandale serait un incident temporaire avant que la société ne s’ajuste et que « les gens accepteraient davantage » les photos ou les commentaires problématiques du passé.

« C’est l’opposé polaire, » dit-elle. « C’est plus réactionnaire et critique qu’il ne l’a jamais été. »

Pourquoi n’ont-ils pas appels répétés remplacer la honte numérique par empathie et compassion a résonné ? Ou à tout le moins, pourquoi la peur d’une destruction mutuelle assurée ne s’est-elle pas installée ?