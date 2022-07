Le Libéria marque sa fondation et son indépendance au milieu des défis

LOUISIANE, Libéria (AP) – Le Libéria célèbre cette année deux anniversaires majeurs – il y a 200 ans, des esclaves libérés des États-Unis sont arrivés ici et 25 ans plus tard, ils ont déclaré le pays indépendant.

Au milieu des festivités de la fête de l’indépendance mardi, de nombreux Libériens affirment que la promesse du pays d’Afrique de l’Ouest n’est pas tenue et qu’un trop grand nombre de ses habitants vivent encore dans la pauvreté.

“Le Libéria a reculé de 50 ans ou plus”, déclare Richard Cooper, un agriculteur de 67 ans du canton de Louisiane, à l’extérieur de la capitale, Monrovia.

“Nous avons eu gouvernement après gouvernement, des gens entrant et sortant du pouvoir, faisant leurs propres choses sans consulter ni satisfaire les masses”, a-t-il déclaré à l’Associated Press sur une route poussiéreuse devant sa maison de deux pièces.

“Nous avons mis des gouvernements au pouvoir pour qu’en retour ils répondent à certains de nos besoins, mais maintenant les masses souffrent”, a déclaré Cooper, grignotant du pop-corn. « Le Libéria aurait dû être un meilleur pays si les dirigeants avaient le pays à cœur. L’argent est ici; mais où va-t-il ? Dans les poches de quelques-uns.

Près de 20 ans après que les guerres civiles consécutives du pays ont tué environ 250 000 personnes entre 1989 et 2003, les enfants du Libéria aspirent toujours à avoir la possibilité d’aller à l’école, a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Information, Lederhood Rennie, a cependant déclaré que de grandes célébrations pour ces anniversaires sont nécessaires pour renforcer la fierté nationale et honorer le travail de beaucoup pour établir la nation.

“Ce pays a une histoire riche … Le Libéria était le piédestal de l’indépendance des Noirs au sud du Sahara … d’autres nations de Noirs considéraient le Libéria comme une nation rayonnante sur le continent africain”, a déclaré Rennie à AP alors qu’il supervisait les préparatifs en le stade national pour les célébrations de l’indépendance.

Les États-Unis ont eu une influence durable sur ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le drapeau, la constitution, la forme de gouvernement et de nombreuses lois du Libéria sont calqués sur ceux des États-Unis. La capitale est nommée en l’honneur du cinquième président américain, James Monroe, qui était au pouvoir lorsque les esclaves libérés ont été rapatriés.

Les anciens esclaves ont établi un régime oppressif qui a gouverné la population indigène d’une main de fer depuis leur arrivée jusqu’en 1980, lorsque des soldats indigènes ont mené un coup d’État militaire contre le président William Tolbert. Tolbert – dont la famille a émigré de Caroline du Sud dans les années 1870 – a été horriblement assassiné par les soldats rebelles.

Le traumatisme prolongé des guerres civiles a suivi, puis le règne de la présidente lauréate du prix Nobel Ellen Johnson Sirleaf.

Un problème persistant a été la corruption, qui, selon beaucoup, est en grande partie responsable du sous-développement et de la faible croissance économique d’un pays par ailleurs plein de ressources de moins de 6 millions d’habitants.

L’ambassadeur américain Michael A. McCarthy a été direct dans un discours plus tôt cette année.

« Nous ne serions pas de bons intendants de l’argent des contribuables américains, et nous ne serions pas non plus de bons partenaires du Libéria, si nous restions assis tranquillement et ne disions rien alors que la mauvaise gouvernance et la corruption se poursuivaient en toute impunité », a-t-il déclaré.

L’ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies et ancienne ambassadrice des États-Unis au Libéria, Linda Thomas-Greenfield, dans un commentaire récent sur le Libéria, a déclaré : « La corruption est un acte de vol, purement et simplement. C’est un cancer dans nos sociétés. C’est le gouvernement qui vole le peuple du Libéria, de la bouche des enfants… La corruption est un tueur de démocratie, et nous ne pouvons pas avoir cela dans un endroit comme le Libéria, sur lequel nous comptons comme rempart pour la démocratie en Afrique.

La star internationale du football devenue président, George Weah, a été accusé de ne pas avoir tenu ses principales promesses de campagne selon lesquelles il lutterait contre la corruption et garantirait la justice pour les victimes des guerres brutales du pays.

Au milieu de sa cinquième année, le gouvernement Weah n’a jusqu’à présent pas réussi à attirer les investissements étrangers directs. Le chômage des jeunes est obstinément élevé et les institutions publiques sont confrontées à d’énormes défis. Les soins de santé sont presque inexistants, car Weah et les responsables sont fréquemment critiqués pour avoir amassé des richesses et construit des propriétés coûteuses.

Weah nie les accusations, affirmant que son gouvernement tient bien ses promesses.

Pour tous les problèmes du Libéria, beaucoup disent que la nation a de quoi être fière.

“C’est le seul pays au monde fondé par des Afro-Américains”, a déclaré Saqar Ahhah Ahershu, un Noir américain du New Jersey, venu au Libéria pour célébrer son indépendance. « Le sentiment de liberté est ce que je ressens au Libéria. Le Libéria est un sentiment qui, à mon avis, ne peut être reproduit nulle part dans le monde.

Jonathan Paye-layleh, Associated Press