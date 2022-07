Le Libéria célèbre sa fondation et son indépendance dans un contexte de lutte contre la pauvreté et la corruption

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La nation africaine du Libéria célèbre les anniversaires de sa fondation il y a 200 ans et son indépendance déclarée de la États-Unis 25 ans plus tard, une grande partie de la population continue de lutter contre l’extrême pauvreté.

Au milieu des festivités du Jour de l’Indépendance mardi, de nombreux Libériens disent que le Afrique de l’Ouest du pays promesse n’est pas tenue et trop de ses habitants vivent encore dans la pauvreté.

“Le Libéria a reculé de 50 ans ou plus”, déclare Richard Cooper, un agriculteur de 67 ans du canton de Louisiane, à l’extérieur de la capitale, Monrovia.

“Nous avons eu gouvernement après gouvernement, des gens entrant et sortant du pouvoir, faisant leurs propres choses sans consulter ni satisfaire les masses”, a-t-il déclaré à l’Associated Press sur une route poussiéreuse devant sa maison de deux pièces.

Près de 20 ans après que les guerres civiles consécutives du pays ont tué environ 250 000 personnes entre 1989 et 2003, les enfants du Libéria aspirent toujours à avoir la possibilité d’aller à l’école, a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Information, Lederhood Rennie, a cependant déclaré que de grandes célébrations pour ces anniversaires sont nécessaires pour renforcer la fierté nationale et honorer le travail de beaucoup pour établir la nation.

“Ce pays a une histoire riche… Le Libéria était le piédestal de l’indépendance des Noirs au sud du Sahara… d’autres nations de Noirs considéraient le Libéria comme une nation rayonnante sur le continent africain”, a déclaré Rennie à AP alors qu’il supervisait. préparatifs dans le stade national pour les célébrations de l’indépendance.

Les États-Unis ont eu une influence durable sur ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le drapeau, la constitution, la forme de gouvernement et de nombreuses lois du Libéria sont calqués sur ceux des États-Unis. La capitale est nommée en l’honneur du cinquième président américain, James Monroe, qui était au pouvoir lorsque les esclaves libérés ont été rapatriés.

Les anciens esclaves ont établi un régime oppressif qui a gouverné la population indigène d’une main de fer depuis leur arrivée jusqu’en 1980, lorsque des soldats indigènes ont mené un coup d’État militaire contre le président William Tolbert. Tolbert – dont la famille a émigré de Caroline du Sud dans les années 1870 – a été horriblement assassiné par les soldats rebelles.

Le traumatisme prolongé des guerres civiles a suivi, puis le règne de la présidente lauréate du prix Nobel Ellen Johnson Sirleaf.

Un problème persistant a été la corruption, qui peut être en grande partie responsable du sous-développement et de la faible croissance économique d’un pays par ailleurs plein de ressources de moins de 6 millions d’habitants.

L’ambassadeur américain Michael A. McCarthy a été direct dans un discours plus tôt cette année.

“Nous ne serions pas de bons intendants de l’argent des contribuables américains, et nous ne serions pas non plus de bons partenaires du Libéria, si nous restions assis tranquillement et ne disions rien alors que la mauvaise gouvernance et la corruption se poursuivaient en toute impunité”, a-t-il déclaré.

Le Programme alimentaire mondial, une branche des Nations Unies, estimait en 2018 que 64 % des Libériens vivaient en dessous du seuil de pauvreté et que 1,3 million de personnes dans ce segment vivaient dans l’extrême pauvreté.

