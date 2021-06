Le Libéria a «beaucoup de Tim Weahs» après que l’attaquant de l’USMNT soit à égalité avec le plafond

Lorsque Tim Weah s’est présenté pour remplacer Sergino Dest pour l’équipe nationale masculine des États-Unis contre le Mexique dimanche, tous les minces espoirs du jeune représentant le pays de son père, le Libéria, ont disparu pour de bon.

Tim, le fils du légendaire footballeur africain George Weah, qui est maintenant président du Libéria, est né et a grandi aux États-Unis et a grandi dans leurs structures de jeunesse. Il était encore techniquement disponible pour le Libéria jusqu’à ce week-end, cependant, jusqu’à ce qu’il fasse ses débuts officiels en compétition après avoir eu 21 ans en février, et est ainsi devenu à égalité.

Le compte Twitter de l’USMNT n’a pas tardé à noter cette prise de conscience, alors que les États-Unis continuaient avec la Ligue des Nations de la CONCACAF. C’était la 13e apparition de Weah sous un maillot de l’USMNT, les 12 précédentes ne comptant pas pour les casquettes officielles.

60′ | #USMNT substitution: ️ Tim Weah

⬅️ Sergiño Dest Il s’agit de la première apparition de Tim en compétition officielle, ce qui le place officiellement à égalité avec le . 1-1 | #USAvMEX – Football américain MNT (@USMNT) 7 juin 2021

L’entraîneur du Libéria Peter Butler, qui avait eu un très faible espoir que le Weah suive les traces de son père légendaire et se produise pour le pays africain, avait gardé un œil sur l’attaquant lillois.

« Timothy Weah est un très, très bon footballeur. Il joue pour Lille, il a une bonne base et il a eu une merveilleuse éducation », a déclaré Butler à ESPN.

« J’ai eu une merveilleuse conversation avec la Première Dame, sa mère, récemment et je lui demandais comment il allait.

« Il a joué pour les États-Unis et je respecte cela. Je pense que la plupart des gens [in Liberia] peut demander pourquoi il a fait cela, mais je ne suis pas du genre à remettre en question. L’aurais-je aimé dans mon équipe ? Bien sûr, eh bien oui, c’est un bon footballeur et il a reçu une excellente éducation. Mais c’est tout. »

Weah, 21 ans, était éligible pour représenter le Libéria, la Jamaïque et la France, mais a pris la décision très jeune de représenter les États-Unis. Il a déclaré que le choix des États « n’était pas difficile du tout ».

Lorsque Tim Weah est entré pour les États-Unis contre le Mexique lors de la finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, il est devenu à égalité et ne peut plus représenter le Libéria. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

Il a fait ses premières études de football au sein de l’US Soccer Development Academy et jouait déjà avec les U-14 en 2012 avant de rejoindre la Red Bull Academy en 2013. C’est à partir de là qu’il a rejoint le géant français Paris Saint-Germain en 2017, puis équipe actuelle de Lille en 2019.

Le Britannique était pragmatique et s’est concentré sur les joueurs dont il dispose, actuellement ou à l’avenir, affirmant que Weah n’était pas le seul bon footballeur libérien.

« Nous avons beaucoup de Timothy Weahs ici, mais ils ne sont pas encore prêts pour le football international », a-t-il déclaré.

« C’est incroyable le nombre de jeunes enfants que vous voyez et vous les regardez et allez oui, il a un super talent. Mais ils ont besoin d’un environnement compétitif, ils ont besoin d’un bon entraîneur, ils ont besoin d’une bonne alimentation et d’une éducation en dehors du jeu. «

Il ne fait aucun doute que l’accès de Tim Weah aux entraîneurs et aux ressources a joué un rôle majeur dans son développement, faisant ses débuts seniors à l’âge de 18 ans lors d’un match amical contre le Paraguay. Obtenir le même accès aux ressources au Libéria est l’un des principaux objectifs de Butler.

Il a été entraîneur du Botswana de 2014 à 2017 et a aidé à construire leur programme pour les jeunes, même en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale masculine senior. Il dit que plutôt que de se concentrer sur ce qui est perdu, le Libéria devrait se tourner vers l’avenir en développant les talents déjà présents dans le pays.

Il a déclaré: « J’ai mis en place un programme » futurs « pour ces enfants pour les compétences de la vie réelle, les régimes, les processus pragmatiques simples, ce qu’ils font très bien. Et nous devons les faire mieux. Vous devez obtenir les bases L’Afrique a tous les talents du monde.

« Maintenant, nous obtenons des gars comme Noah Kenna qui va être un très bon joueur et qui jouera probablement pro, si Dieu le veut, s’il reste à l’écart des blessures. La même chose avec Christian Saydee.

« J’aime travailler avec de jeunes joueurs talentueux. Je pense que c’est ma force, j’aime développer les joueurs, identifier et recruter et construire des équipes.

« Parce qu’il n’y a pas de meilleur sentiment que de voir un jeune réaliser son potentiel. Je viens de trouver des jeunes garçons récemment et ils sont une bouffée d’air frais et ça fait très chaud au cœur. »

Butler est convaincu que son équipe libérienne apportera quelques chocs une fois que les éliminatoires de la Coupe du monde auront lieu en septembre.