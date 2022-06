Le libéralisme et ses mécontentements : Francis Fukuyama sur l’état du libéralisme

Francis Fukuyama est sans conteste l’un des penseurs politiques les plus influents de ces dernières décennies.

Il est surtout connu pour son livre de 1992 La fin de l’histoire et le dernier homme, qui est arrivé sur les lieux alors que la guerre froide touchait à sa fin. L’affirmation centrale de Fukuyama était que la démocratie libérale avait gagné la guerre des idées et s’était imposée comme le système politique idéal.

Toutes les sociétés du monde n’étaient pas des démocraties libérales. Mais ce que Fukuyama voulait dire en déclarant « la fin de l’histoire », c’est que ce n’était qu’une question de temps. La réclamation a fait grand bruit.

Maintenant, 30 ans plus tard, Fukuyama a écrit un nouveau livre intitulé Le libéralisme et ses mécontentements. C’est à la fois une défense du libéralisme et une critique de celui-ci. Il fait un excellent travail de catalogage des problèmes du libéralisme, mais soutient également que le libéralisme est toujours la meilleure option qui soit. Fukuyama écrit sur certains défis très actuels, comme le mouvement de la droite américaine vers l’autoritarisme et la résurgence du nationalisme dans le monde. Le résultat : Il n’est pas clair que la démocratie libérale soit vraiment la fin de l’histoire.

J’ai contacté Fukuyama pour un épisode récent de Conversations vocales. Nous discutons de la promesse du libéralisme, s’il pense que c’est un échec, et s’il y a quelque chose qu’il aimerait réviser dans sa thèse de fin d’histoire.

Sean Illing

Pensez-vous que nous sommes dans une véritable crise politique ?

François Fukuyama

Eh bien, je pense que nous sommes dans une grosse crise politique. Si vous regardez autour du monde, la démocratie libérale a décliné assez régulièrement au cours des 16 dernières années. Et ce ne sont pas les petits pays qui sont impliqués dans ce déclin. Ce sont des pays comme les États-Unis et l’Inde, les deux plus grandes démocraties du monde. Et nous avons vu émerger de grandes puissances, comme la Russie et la Chine, qui sont ouvertement antilibérales et antidémocratiques. Il y a donc eu beaucoup d’accent sur la démocratie et en particulier sur la partie libérale des démocraties libérales.

Sean Illing

Quelle est la partie libérale de la démocratie libérale ?

François Fukuyama

La partie démocratique de la démocratie libérale concerne des institutions telles que des élections multipartites libres et équitables. La partie libérale a vraiment à voir avec les contraintes sur le pouvoir de l’État, à travers l’état de droit, à travers des freins et contrepoids constitutionnels qui garantissent que même si un dirigeant est démocratiquement élu et légitime, cette personne n’est pas en mesure de faire quoi que ce soit qu’il veut en termes de violation des droits individuels ou de la volonté législative.

Sean Illing

Diriez-vous que le libéralisme a tenu ses nombreuses promesses ? A-t-il livré suffisamment de personnes dans suffisamment d’endroits pour se justifier ?

François Fukuyama

Il y a tellement de dimensions au libéralisme qu’il est difficile de répondre à cette question de manière simple. Vous n’auriez pas le monde moderne si vous n’aviez pas le libéralisme, ce qui signifie que vous n’auriez pas de pays développés riches avec une longue durée de vie et des degrés élevés de richesse personnelle, et le genre de liberté individuelle qui existe. Donc, en général, cela a été un énorme avantage.

Je pense qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens n’aiment pas les sociétés libérales. Par exemple, ils tolèrent un degré plus élevé d’inégalités économiques et sociales, parce qu’ils sont liés à une économie de marché.

Et parce qu’ils acceptent d’être en désaccord sur les fins les plus importantes de la vie, beaucoup de conservateurs n’aiment pas le libéralisme parce qu’ils préféreraient vivre dans une société où tout le monde partage les mêmes valeurs religieuses les plus élevées, et le libéralisme n’offre pas cela. Il y a donc un certain nombre de raisons pour lesquelles les gens sont mécontents.

En général, cependant, je dirais que la promesse du libéralisme est l’égalité de traitement des individus qui sont également dignes de respect, et aucune société libérale ne respecte jamais pleinement cela.

Sean Illing

Je me considère comme un libéral, malgré quelques appréhensions, mais je me demande si vous pensez que certains de ces conservateurs ont raison de dire qu’une société sans vision partagée du bien commun finira par s’effondrer ? Ou peut-être que le mythe de la neutralité libérale s’effondre dès qu’un certain niveau de diversité culturelle et morale est atteint ?

François Fukuyama

Il y a plusieurs réponses différentes à cela. La première est que les sociétés libérales ont leurs propres cultures. Par exemple, si les gens ne tolèrent pas fondamentalement les opinions diverses, une société libérale ne fonctionnera pas. S’ils ne sont pas assez civistes pour faire le travail de l’autonomie gouvernementale – payer des impôts, voter, prêter attention aux affaires publiques – alors une société libérale ne fonctionnera pas. Et donc il y a des choses communes que les sociétés libérales ont.

L’autre réponse est que les sociétés libérales existantes ont été construites sur des fondations non libérales. Vous avez des nations et des cultures préexistantes qui donnent aux gens un patrimoine commun. L’une des choses les plus importantes dans la plupart des pays est la langue. Si vous êtes allemand, français ou britannique, vous avez cette base linguistique commune. Vous avez une histoire commune. Vous avez des traditions culturelles qui se perpétuent et qui donnent à votre vie une certaine épaisseur que le simple fait d’être un individu libéral ne vous donne pas nécessairement.

Mais cela crée une tension car parfois ces fondements culturels sont exclusifs et ils ne peuvent pas être intégrés de la même manière par tous les membres de la société, auquel cas ils commencent à être illibéraux. Je pense donc que l’astuce pour une société libérale prospère est d’avoir suffisamment de culture pour que les gens aient le sentiment qu’ils sont dans une entreprise commune, qu’ils partagent des choses avec leurs concitoyens. Mais ce tronc commun doit être tolérant et accessible.

Sean Illing

Je suppose que je veux en venir à quelque chose que vous écrivez dans le livre : « Le libéralisme a cherché à réduire les aspirations de la politique, non pas comme un moyen de rechercher la bonne vie telle que définie par la religion, mais plutôt comme un moyen d’assurer la vie elle-même, c’est-à-dire la paix et la sécurité.

Pour être clair, je pense que le libéralisme a matériellement échoué pour beaucoup de gens, mais que se passerait-il si les aspirations réduites du libéralisme ne suffisaient pas aux êtres humains ? Et si trop de « paix et sécurité » pendant trop longtemps menaient à la complaisance et à l’ennui ? Et si les besoins métaphysiques qui ne sont pas touchés par le libéralisme conduisaient finalement les gens (à tort, je dirais) à le rejeter ?

François Fukuyama

Je pense que nous en voyons des exemples dans le monde d’aujourd’hui. Et historiquement, nous avons vu que le libéralisme est le plus attrayant lorsqu’il est menacé. Donc, si vous vivez de terribles guerres mondiales comme l’Europe au XXe siècle, ou si vous vivez sous une terrible dictature, alors vous êtes vraiment désireux de vivre dans une société libérale.

Mais une fois que vous commencez à tenir cette société pour acquise, et nous avons eu 75 ans de paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous commencez à prendre cela pour acquis et ensuite vous aspirez à autre chose. Et je pense qu’il y a une complaisance qui a touché beaucoup de gens dans des pays pacifiques et libéraux. Et ils veulent quelque chose de plus que cela. Ils s’ennuient, en quelque sorte, de la paix et de la prospérité.

Dans La fin de l’histoire et le dernier homme, j’avais une ligne où j’ai dit quelque chose à l’effet que si les gens ne peuvent pas lutter pour la justice et la paix, alors ils lutteront contre la justice et la paix parce que c’est une partie de la nature humaine que nous voulons combattre. Nous voulons le respect de nos idéaux, de nous-mêmes. Et s’il nous est donné trop librement, alors nous allons vouloir autre chose, et c’est une source d’instabilité dans les sociétés libérales.

À bien des égards, une grande partie des ressentiments et de la colère aux États-Unis sont le produit du fait que les gens perdent de vue ce que signifierait réellement l’absence de libéralisme.

Sean Illing

Vous avez un chapitre entier dans le livre sur le néolibéralisme, et vous soutenez essentiellement que le libéralisme a été miné par les excès des économies de marché. Mais que se passe-t-il si nous pensons au néolibéralisme non pas comme une excroissance cancéreuse du libéralisme mais plutôt comme un libéralisme accomplissant sa propre logique ? Il semble que nous ayons suffisamment de preuves pour dire que les sociétés de marché tendent vers la concentration de la richesse et du pouvoir, et que cela conduit à la corruption politique, et que cela sape finalement la capacité des sociétés libérales à atténuer leurs propres excès.

Ce compte est-il trop simpliste pour vous ?

François Fukuyama

Non, c’est exact. Je serais d’accord avec cela. Pour qu’une société libérale réussisse à long terme, vous devez lier le libéralisme à la démocratie car vous avez besoin d’un mécanisme politique pour effectuer un certain degré de redistribution – non pas pour égaliser complètement, mais pour atténuer les types d’inégalités qu’une société de marché produit .

C’est pourquoi je pense que les sociétés libérales les plus prospères ont été les sociétés sociales-démocrates qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale, où les élites ont compris qu’une grande partie des horreurs du début du XXe siècle étaient dues à ces clivages de classe dans les deux L’Allemagne et le Japon, par exemple. Dans d’autres démocraties également, il y a eu un réel effort pour créer un État-providence et pour essayer d’être plus inclusif en permettant à chacun de partager les bénéfices de la croissance économique. Je pense que c’est ainsi que la démocratie libérale survit.

Sean Illing

Vous n’approuvez pas tout à fait un programme économique progressiste à la Bernie Sanders, mais à moins que je ne rate quelque chose, cela semble être exactement ce dont nous avons besoin pour sauver le libéralisme de lui-même –

François Fukuyama

Ouais, je n’hésite pas à tout ça. Je pense que nous avons besoin de plus de redistribution. Nous avons besoin d’une sorte de système de santé universel, et c’est une tragédie et un peu scandaleux que nous soyons le seul pays développé qui n’en ait pas.

Il y a d’autres aspects du programme Sanders qui, à mon avis, ne sont pas très bien pensés. Malgré toutes les plaintes concernant le conservatisme fiscal et l’austérité, si vous ne vous souciez pas de ce genre de choses, vous ne pourrez pas soutenir un programme de redistribution progressiste. Il faut donc faire un peu attention. Mais oui, je pense que vous devez corriger certaines des inégalités qui ont été créées par ce capitalisme très impitoyable que nous avons connu au cours des deux dernières générations.

Sean Illing

En lisant votre livre et en vous écoutant maintenant, il n’est jamais tout à fait clair pour moi si vous pensez que le libéralisme a échoué ou si vous pensez que nous avons échoué le libéralisme –

François Fukuyama

Cela dépend en grande partie de votre définition du libéralisme. Et le mien est assez vaste. Je peux voir une version du libéralisme qui a en fait été assez réussie lorsqu’elle est combinée avec d’autres institutions et d’autres caractéristiques. Je pense qu’il y a eu un effort pour pousser les choses à l’extrême à la fois à droite et à gauche qui n’étaient pas intrinsèques à la conception du libéralisme.

Je crois donc que le néolibéralisme est une déformation du libéralisme classique dans le sens où il prend les idées de droits de propriété et de transactions marchandes et les absolutise et diabolise l’État de manière inappropriée.

De même, je pense qu’il existe une version de la politique identitaire qui se transforme en quelque chose de très illibéral. Lorsque vous commencez à nier la prémisse selon laquelle, sous la peau, nous sommes tous des individus fondamentalement égaux, et que vous commencez à dire que nos caractéristiques de groupe sont les choses les plus essentielles à notre sujet, et que la société devrait être organisée autour de ces groupes, c’est une évidence déformation du principe libéral de l’égalité humaine universelle.

