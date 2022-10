Le libéral Rhode Island pourrait envoyer un républicain à la Chambre des États-Unis

PROVIDENCE, RI (AP) – Dans le Rhode Island libéral, le républicain Allan Fung a une chance de renverser un siège à la Chambre des États-Unis et peut-être d’aider son parti à prendre le contrôle de la chambre.

Il n’y a qu’un seul républicain dans la délégation du Congrès de la Nouvelle-Angleterre, la sénatrice américaine Susan Collins du Maine. Fung a vu une opportunité de briser l’emprise de trois décennies du Parti démocrate sur le siège du 2e district du Congrès de Rhode Island lorsque le représentant démocrate de longue date Jim Langevin a annoncé sa retraite cette année.

Malgré l’élan de Fung, certains observateurs politiques disent qu’il est encore difficile d’imaginer qu’un républicain remporte une si grande victoire dans le Rhode Island. Mais beaucoup d’autres disent que c’est un tirage au sort, ou pensent que Fung pourrait avoir un léger avantage sur le démocrate Seth Magaziner. Le candidat modéré William Gilbert est également sur le bulletin de vote.

“Tous les ingrédients sont là pour que le bon type de républicain gagne ce district et Allan Fung est le bon type de républicain”, a déclaré Wendy Schiller, professeur à l’Université Brown et directrice du Taubman Center for American Politics and Policy.

Dans une interview avec l’Associated Press, Fung a déclaré: “Je veux faire partie du rétablissement de cette marque de leadership républicain modéré qui manque actuellement au Congrès dans toute la Nouvelle-Angleterre.”

Magaziner, le trésorier de l’État, affirme que voter pour Fung permettra au leader républicain de la Chambre Kevin McCarthy et aux républicains d’extrême droite d’adopter des politiques extrémistes parce que Fung ne leur résistera pas. McCarthy s’est rendu à Rhode Island pour collecter des fonds pour Fung.

“Je me battrai contre les extrémistes qui tentent de renverser notre démocratie, de réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie”, a déclaré Fung lors d’un récent débat. «Il veut les mettre en charge du Congrès. Je ne laisserai pas cela arriver.

À l’échelle nationale, les démocrates qui se présentent aux élections font face à des vents contraires parce que les électeurs blâment le président Joe Biden et le Parti démocrate pour l’inflation. Fung se concentre sur l’inflation au laser – dans les publicités, les débats, les conversations avec les électeurs et les entretiens, il parle du coût de l’épicerie et du mazout domestique. Il dit que c’est la faute de Biden et de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et qu’il veut freiner les dépenses fédérales.

Fung est connu dans tout le Rhode Island car il a été maire de la deuxième plus grande ville de l’État, Cranston, de 2009 à 2021, et s’est présenté deux fois au poste de gouverneur. Il a perdu les deux fois face à la démocrate Gina Raimondo, aujourd’hui secrétaire américaine au Commerce.

Il projette l’image d’un républicain modéré de la Nouvelle-Angleterre en se comparant à un autre républicain populaire dans un État voisin libéral, le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker.

Fung explique également comment il travaillerait avec les démocrates, soulignant des priorités communes telles que l’investissement dans les infrastructures et la création d’emplois dans le secteur manufacturier américain. Fung a déclaré qu’il soutenait la loi sur les infrastructures de 1 billion de dollars de Biden, ainsi que la loi CHIPS et Science Act pour revitaliser la fabrication nationale.

Magaziner est également bien connu, ayant remporté deux fois les élections dans tout l’État. Il a été élu trésorier en 2014 et réélu en 2018. Il a derrière lui l’establishment démocrate de l’État et le soutien des dirigeants démocrates nationaux. Le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, a pris la parole lors d’un rassemblement et la première dame Jill Biden a fait campagne pour lui.

Emily Lynch, professeure adjointe à l’Université de Rhode Island, a déclaré qu’il n’y avait rien que Magaziner ait fait ou n’ait fait qui l’affecte négativement – ​​«c’est cette pression, les opinions négatives sur l’économie qui affectent le parti au pouvoir. ” Ça va être une course très serrée, a-t-elle dit.

Magaziner s’est efforcé de maintenir l’avortement au centre de la campagne. Il a dit que contrairement à Fung, il combattra toute tentative de faire reculer les droits des femmes.

“Je fais confiance aux femmes pour choisir d’avoir ou non des enfants”, a déclaré Magaziner lors de leur débat. “Il pense que cela devrait appartenir aux politiciens et aux juges.”

Fung a déclaré qu’il ne soutiendrait pas une interdiction nationale de l’avortement et il soutient la législation proposée par un groupe bipartite de sénateurs cherchant à codifier le droit à l’avortement et à protéger l’accès à la contraception à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade.

“Je ne soutiens pas une interdiction nationale de l’avortement. Je ne l’ai jamais dit, je ne voterai jamais pour cela et je ne le criminaliserai pas », a déclaré Fung.

“Je protégerais la capacité d’une femme à prendre cette décision profondément personnelle dans un délai donné et réserverais les avortements tardifs à la vie de la mère, au viol ou à l’inceste”, a-t-il ajouté. “Je soutiendrais donc ce projet de loi qui a été proposé du côté du Sénat.”

Le Congressional Leadership Fund a déclaré qu’il avait investi 2,8 millions de dollars dans le district pour soutenir Fung et s’opposer à Magaziner parce que la force de Fung en tant que candidat combinée à la retraite d’un démocrate “nous ont donné une vraie chance de gagner un siège que les démocrates pensaient pouvoir tenir pour acquis”.

Les démocrates sont également fortement investis dans la course, dépensant environ 2,4 millions de dollars par le biais du House Majority PAC et du Democratic Congressional Campaign Committee, a déclaré mercredi le DCCC.

Parmi les électeurs inscrits du Rhode Island, 44% sont démocrates, 41% ne sont pas affiliés et 15% sont républicains, selon les données de l’État.

Certaines parties du 2e district du Congrès sont plus conservatrices qu’on ne s’y attendrait. Dans la partie ouest de l’État, les villes de Foster, Glocester et Burrillville sont “à peu près aussi rouges qu’elles le sont pour le nord-est”, a déclaré Adam Myers, professeur agrégé au Providence College.

Les quartiers à forte densité républicaine ont été transférés dans le district depuis le district du représentant américain David Cicilline lors du redécoupage il y a dix ans. Les critiques de l’époque ont déclaré que les changements semblaient conçus pour aider les efforts de réélection de Cicilline. Biden a tout de même remporté le district d’environ 14 points en 2020.

L’establishment démocrate de l’État s’est montré plus efficace que les républicains dans le passé pour mobiliser les électeurs le jour du scrutin. Magaziner a tout pour lui, a déclaré Myers.

“Il est difficile pour moi de voir un candidat républicain gagner dans un district de 14 points ces jours-ci”, a déclaré Myers. “Mais je ne mettrais pas beaucoup d’argent là-dessus.”

Jennifer Mcdermott, Associated Press