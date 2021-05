Le libéral Bill Maher ADMET que le Russiagate a été «  signalé à tort  » après des années de gémissements sur la collusion de Trump avec la Russie

BILL Maher a admis que le Russiagate avait été « signalé à tort » après des années de discussion sur les relations de Donald Trump avec la Russie.

L’animateur de HBO, généralement libéral, a commenté la situation en Russie tout en discutant du récent raid sur le domicile et le bureau de Rudy Giuliani à New York.

Maher a qualifié Trump à la fois de « fou et d’idiot » Crédit: HBO

Maher a admis que des histoires sur la relation de Trump avec la Russie avaient été « rapportées à tort » Crédit: AFP

« Est-ce un retour sur investissement politique? Est-ce une politique ou est-ce parce que ce que Giuliani et Trump ont fait était sans précédent? Je dirais que », a déclaré Maher, quelques jours à peine, des agents fédéraux ont perquisitionné la propriété de Giuliani dans le cadre de l’enquête en cours pour savoir s’il avait enfreint les lois sur le lobbying. tout en travaillant pour Trump.

Lors d’une table ronde de l’émission, l’analyste politique et journaliste Thomas Frank a déclaré que le raid de Giuliani n’était pas nécessairement « sans précédent », pointant du doigt l’administration Nixon.

« Mais se sont-ils impliqués avec d’autres pays? » Demanda Maher.

« J’ai l’impression que, oui, nous faisons de la politique sale, mais nous avons toujours eu une règle: pas de sonneries, gardez-le dans la famille, faites ce que vous faites, mais ne faites pas venir le gars de Russie », a-t-il poursuivi.

La relation de Trump avec le président russe Vladimir Poutine a longtemps été scrutée Crédit: AFP

Maher est un critique de longue date de Trump Crédits: Getty

« Ecoutez, beaucoup de choses que nous avons découvertes ou que nous découvrons ont été rapportées par erreur », a-t-il ajouté plus tard.

Frank a alors demandé si Maher faisait référence à « Russiagate », ce que l’hôte a dit qu’il était.

Plutôt qu’une conspiration majeure, Maher a déclaré qu’il soupçonnait la relation de Trump avec la Russie d’avoir attiré autant d’attention parce que l’ancien président était « à la fois idiot et fou ».

« Nous avons pensé qu’il devait s’agir davantage d’une conspiration », a déclaré Maher.

« Il se peut que la majeure partie de ce soit vraiment ce qu’il a fait en public. »

« Parce que c’est tellement fou qu’il était, ‘Russie, si vous écoutez …’ et quand il a admis qu’il a viré [former FBI Director James] Comey. Quand je regarde en arrière, je me dis: ‘Wow, nous avons vécu ça?’ «

Les enquêteurs fédéraux ont fait une descente au domicile et au bureau de Giuliani avec un mandat pour saisir des appareils électroniques mercredi.

Giuliana, l’ancien maire de New York et avocat personnel de Trump, a nié tout acte répréhensible.