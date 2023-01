Le Liban va rétablir “immédiatement” les paiements de l’ONU après avoir perdu le droit de vote à l’Assemblée générale

CNN

Le Liban s’est engagé vendredi à rétablir ses paiements au budget de fonctionnement de l’ONU après avoir perdu son droit de vote à l’Assemblée générale de l’ONU, qui compte 193 membres, selon l’agence de presse nationale (NNA).

Le Liban est l’un des six pays à perdre son droit de vote pour ne pas avoir respecté les contributions minimales, avec le Venezuela, le Soudan du Sud, le Gabon, la Dominique et la Guinée équatoriale, a déclaré jeudi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

En réponse à la suspension, le ministère libanais des Affaires étrangères a déclaré vendredi que le processus de paiement “aura lieu immédiatement”, a déclaré la NNA.

“Le ministère des Affaires étrangères et des Émigrants tient à préciser que toutes les étapes de paiement du montant requis ont été achevées”, a déclaré le ministère dans un communiqué, selon la NNA.

“Après les contacts nécessaires avec le Premier ministre libanais et le ministre des Finances, il a été confirmé que le processus de paiement final aura lieu immédiatement d’une manière qui préserve les droits du Liban aux Nations Unies.”

En vertu de l’article 19 de la Charte des Nations Unies, les membres dont les arriérés sont égaux ou supérieurs au montant de leurs contributions pour les deux années complètes précédentes perdent leur droit de vote. L’Assemblée générale a également le pouvoir de décider “si le défaut de paiement est dû à des conditions indépendantes de la volonté du Membre”, auquel cas le pays ne perdra pas son droit de vote.

Le paiement minimum nécessaire pour rétablir le droit de vote au Liban est de 1 835 303 dollars, indique la lettre du secrétaire général.

Depuis plus de trois ans, le Liban connaît « la crise multiforme la plus dévastatrice de son histoire moderne », comme l’a décrit la Banque mondiale.

Dans un rapport sur le Liban, le Fonds monétaire international (FMI) a décrit la situation dans le pays comme la “crise économique la plus profonde depuis la fin de la guerre civile”.

La crise financière en cours qui a commencé en octobre 2019 a été aggravée par l’impact de l’épidémie de Covid-19 et l’explosion massive du port de Beyrouth en août 2020.

Les banques libanaises ont bloqué la plupart des déposants de leur épargne depuis la crise économique, laissant une grande partie de la population incapable de payer les dépenses de base et obligeant les déposants à bloquer les banques exigeant l’accès à leurs fonds.

La lire libanaise a atteint jeudi un nouveau record de 50 000 contre 1 dollar américain, ont déclaré des cambistes à Reuters, marquant une perte de valeur de plus de 95 % depuis l’implosion du système financier du pays en 2019.

Environ 2 millions de personnes au Liban, dont 1,29 million de résidents libanais et 700 000 réfugiés syriens, sont actuellement confrontées à l’insécurité alimentaire, ont déclaré jeudi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial dans un rapport, indiquant que “la situation devrait empirer dans les mois à venir.

Au milieu de la crise financière, une impasse politique a empêché le parlement d’élire un président pour le pays. Jeudi, il n’a pas réussi à le faire pour la onzième fois consécutive. Plusieurs parlementaires ont organisé un sit-in pour faire pression sur d’autres factions afin qu’elles parviennent à un consensus sur le vote.

« Nous insistons sur la nécessité d’élire un président pour la république… et en conséquence nous avons commencé ce sit-in à l’intérieur du parlement… pour exprimer notre besoin d’avoir un président capable de mettre fin à l’effondrement du pays ! a déclaré Najat Saliba, une députée qui ont participé au sit-in de jeudi.