Le Liban va contracter 116 millions de dollars de prêts pour le réseau électrique en difficulté

Commentez cette histoire Commenter

BEYROUTH – Le gouvernement intérimaire du Liban a approuvé mercredi l’ouverture de lignes de crédit totalisant 116 millions de dollars pour aider à réparer son réseau électrique public paralysé. Le pays à court d’argent depuis plus de deux ans est aux prises avec des coupures de courant généralisées qui ont paralysé une grande partie de la vie publique, aggravant une crise économique plus large qui a plongé plus des trois quarts de la population du pays dans la pauvreté. Aujourd’hui, les ménages ne reçoivent qu’environ une heure d’électricité publique par jour, et des millions de personnes dépendent désormais de fournisseurs de générateurs privés coûteux pour alimenter leurs maisons.

La compagnie d’électricité publique libanaise a saigné les caisses de l’État pendant des décennies, coûtant au gouvernement plus de 40 milliards de dollars avec des pertes annuelles allant jusqu’à 1,5 milliard de dollars. Les deux principales centrales électriques du pays sont parfois tombées en panne et nécessitent une maintenance lourde. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international affirment que la restructuration du secteur énergétique du pays est une réforme clé pour que le pays se sorte du bourbier. Le Liban s’est plutôt appuyé sur le renouvellement d’un accord de troc de carburant avec l’Irak.

Le gouvernement du Premier ministre par intérim Najib Mikati a accepté d’ouvrir une ligne de crédit de 62 millions de dollars pour une expédition de carburant au port, et de 54 millions de dollars supplémentaires pour assurer l’entretien des centrales électriques délabrées de Zahrani et Deir Ammar.

“Si nous n’étions pas d’accord là-dessus, nous n’aurions pas de carburant d’ici la fin de la semaine, surtout avec le retard de l’arrivée du carburant irakien”, a déclaré Mikati lors d’une conférence de presse après la réunion. “Je crois que si nous réussissons à résoudre la crise de l’électricité, même si je pense que nous n’en sommes qu’au début, nous résoudrons plus de 50% des problèmes des Libanais.”

Kamal Hayek, président de la compagnie publique d’électricité du Liban, a déclaré aux journalistes que la société paralysée dispose de 800 milliards de livres libanaises à la banque centrale qui ont perdu une valeur importante pendant la crise économique en raison de la dévaluation monétaire en cours du pays, passant de plus de 500 millions de dollars avant la crise. à environ 16 millions de dollars. Il a exhorté la banque centrale à les laisser convertir l’argent en dollars afin qu’ils puissent être dépensés pour l’entreprise. La livre a perdu plus de 90 % de sa valeur par rapport au dollar américain depuis 2019.

Beaucoup au Liban blâment ses élites dirigeantes pour les crises qui aggravent le pays, les accusant de décennies de corruption endémique et de mauvaise gestion financière. Les experts critiquent la compagnie d’électricité publique pour son gaspillage financier et son manque de transparence et demandent depuis des années qu’elle soit restructurée pour être plus efficace et transparente.