BEYROUTH (AP) – Le Liban entamera jeudi un verrouillage national de 25 jours pour lutter contre une flambée des infections à coronavirus pendant la saison des vacances qui a mis au défi le secteur des soins de santé déjà battu du pays.

Les ministres libanais de la Santé et de l’Intérieur ont annoncé le nouveau verrouillage lundi après des heures de réunions gouvernementales pour discuter des mesures de lutte contre l’augmentation des infections.

Un couvre-feu quotidien entrera en vigueur jeudi et durera jusqu’au 1er février, de 18 heures à 5 heures, ont déclaré les ministres. Ils ont déclaré que les détails seraient énoncés dans un décret mardi.

Le ministre de la Santé, Hamad Hassan, a déclaré que des poursuites judiciaires, et pas seulement des amendes, seraient engagées contre les contrevenants. «Le défi de la pandémie est devenu un danger pour la vie des Libanais car les hôpitaux ne sont plus en mesure de fournir des lits», a-t-il déclaré aux journalistes.

La saison des fêtes a vu le nombre de nouveaux cas de virus plus que doubler au Liban. Avec une économie en difficulté, le gouvernement avait assoupli les mesures préventives dans l’espoir de stimuler l’activité économique et de tirer profit des dépenses des visiteurs.

Les restrictions assouplies ont déclenché un débat sur la question de savoir si ce sont les politiques hésitantes du gouvernement ou le laxisme social dans la mise en œuvre de la distanciation sociale et d’autres mesures préventives qui sont à l’origine de la poussée.

Près de 80000 expatriés libanais sont rentrés chez eux depuis début décembre pour célébrer les fêtes, dont le Noël arménien orthodoxe mercredi.

La saison des fêtes, avec l’augmentation du nombre de rassemblements sociaux, a mis la pression sur le secteur de la santé au Liban. Les premiers intervenants disent transporter près de 100 patients par jour vers des hôpitaux qui signalent maintenant une occupation presque complète des lits et des unités de soins intensifs.

Les infirmières disent qu’elles sont débordées et que les hôpitaux privés ont été bloqués dans la riposte nationale malgré les plaintes selon lesquelles le gouvernement à court d’argent leur doit des sommes importantes de dette.

Le Liban, un pays de près de 6 millions d’habitants, dont 1 million de réfugiés, a enregistré environ 3 000 nouveaux cas de virus par jour au cours de la semaine écoulée. Plus de 192 000 infections au total ont été enregistrées dans le pays depuis février dernier, dont 2 000 agents de santé, avec près de 1 500 décès.

« Nous sommes confrontés à une phase très critique et nous avons besoin de mesures exceptionnelles et fermes ainsi que d’une mise en œuvre stricte », a déclaré lundi le Premier ministre par intérim Hassan Diab au début des réunions.

Le Liban a vu de nouvelles infections commencer à augmenter au cours de l’été, à la suite d’une explosion massive dans le port de Beyrouth en août qui a secoué la ville et son secteur de la santé, tuant plus de 200 personnes et en blessant 6000. En conséquence, les chiffres d’août ont augmenté de plus de 300% par rapport à juillet, et ils ont augmenté depuis.

Malgré un verrouillage de deux semaines en novembre, les chiffres ont continué d’augmenter.

Les tests de dépistage du virus ont augmenté pendant les vacances, mais les rapports suggèrent que beaucoup d’entre eux ont été effectués pour permettre des célébrations qui ont fait augmenter le nombre de nouvelles infections.

Les verrouillages des villes et des villages n’ont pas réussi à contenir de nouvelles infections et les amendes pour les contrevenants n’ont pas empêché les grands rassemblements du Nouvel An. Dans l’un d’entre eux, un hôtel a accueilli un célèbre chanteur libanais dans une fête en salle qui comprenait des centaines de personnes, soulevant des critiques sur l’application laxiste des sanctions.

Beaucoup craignent que les chiffres ne dépassent 5 000 infections par jour et ont exprimé des inquiétudes quant au «scénario italien» – une référence à une surcharge du secteur de la santé sans possibilité de retracer les nouveaux cas.

Le Liban est déjà aux prises avec une crise économique sans précédent qui l’a conduit au défaut de paiement de sa dette et a fait plonger sa monnaie locale, perdant 80% de sa valeur au profit du dollar. Cela a considérablement freiné les importations vers le pays dépendant des importations, y compris les médicaments et les fournitures médicales. Cela a également fait grimper l’inflation et le chômage.