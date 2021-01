BEYROUTH (AP) – Le Liban a finalisé dimanche un accord avec Pfizer pour 2,1 millions de doses du vaccin contre le coronavirus dans un contexte de flambée des infections qui a submergé le système de santé du pays.

Les doses doivent arriver au Liban début février, selon le ministère libanais de la Santé.

La déclaration du gouvernement indique que les vaccins Pfizer seront complétés par 2,7 millions de doses supplémentaires du programme dirigé par l’ONU pour fournir aux pays dans le besoin. Il n’a donné aucune date pour l’arrivée prévue de ces doses, mais a déclaré que l’accord avait été signé en octobre.

Un législateur a déclaré plus tôt à l’Associated Press que l’accord Pfizer en cours de négociation était de 18 dollars la dose, un prix qui prend en compte les problèmes économiques du Liban, et devrait couvrir 20% de la population gratuitement.

Deux millions de doses supplémentaires sont en cours de négociation en coordination avec le secteur privé libanais et les autres sociétés pharmaceutiques internationales qui ont développé les vaccins, a indiqué le ministère. Il a nommé Oxford-Astrazeneca et Sinopharm en Chine comme sources internationales.

Israël et les pays du Golfe ont été les premiers au Moyen-Orient à se procurer des vaccins et à commencer à vacciner leurs populations.

Le Liban, un pays de plus de 6 millions d’habitants, dont au moins 1 million de réfugiés, a connu une augmentation massive des infections depuis les vacances de Noël et du Nouvel An. La poussée a submergé les hôpitaux et le système de soins de santé.

Pendant la période des fêtes, les restrictions en place pendant des mois pour lutter contre le virus ont été assouplies pour encourager les dépenses de quelque 80000 expatriés qui sont rentrés chez eux pour célébrer. La pandémie a frappé le Liban à un moment où il était déjà aux prises avec une crise économique et financière paralysante. Cette combinaison a fait chuter la monnaie du pays, les banques imposant des contrôles informels sur les retraits et les entreprises fermant dans tout le pays.

Alors que les infections augmentaient et que les lits de soins intensifs se remplissaient, les autorités ont imposé le verrouillage le plus strict à ce jour à partir de jeudi dernier, espérant que les restrictions en place jusqu’au 1er février pourraient aider à contenir la hausse.

L’histoire continue

Ces dernières semaines, entre 4 000 et 5 000 infections ont été enregistrées par jour et une augmentation du nombre de morts par jour, contre 1 000 depuis novembre.

Au cours des 11 premiers jours de janvier seulement, la Croix-Rouge libanaise a déclaré qu’elle avait transporté plus de 1 200 patients atteints de COVID-19 vers des hôpitaux.

Le Liban a jusqu’à présent enregistré 249 158 infections et quelque 1 866 décès.

Beaucoup ont exprimé leur inquiétude que les mesures soient arrivées trop tard – de nombreux hôpitaux ont déjà atteint la capacité maximale pour les patients atteints de coronavirus, certains sont à court de lits, de réservoirs d’oxygène et de ventilateurs tandis que d’autres ont interrompu les chirurgies électives.

Il y a déjà des appels pour prolonger le verrouillage au-delà de la Saint-Valentin le 14 février – une autre fête largement célébrée au Liban.

Suite à des retards bureaucratiques, le pays met désormais des espoirs dans les vaccins. Le Parlement a approuvé vendredi la loi autorisant la signature de l’accord final avec Pfizer, offrant des garanties aux sociétés pharmaceutiques pour le déploiement d’urgence du vaccin. Le Liban dispose d’au moins 12 réfrigérateurs pour stocker le vaccin.