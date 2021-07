Le Liban se tourne vers le milliardaire Tycoon pour former le prochain gouvernement

BEYROUTH, Liban — Un magnat des télécommunications milliardaire, Najib Mikati, a été nommé lundi pour former le prochain gouvernement du Liban, lui confiant le défi d’essayer de sortir le petit pays méditerranéen d’une spirale économique descendante. M. Mikati, 65 ans, est le troisième homme politique délégué par le Parlement pour former un gouvernement depuis l’énorme explosion survenue il y a près d’un an dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et entraîné la démission du cabinet alors en place. Depuis l’explosion d’août, le pays a continué de couler, avec de fréquentes manifestations contre l’élite politique, des embouteillages chroniques et une monnaie perdant 90 % de sa valeur, entraînant de graves pénuries de carburant, de médicaments et d’électricité. M. Mikati a averti dans une déclaration publique après sa désignation en tant que Premier ministre que soulager les malheurs du Liban ne serait pas facile et a appelé à l’unité entre les Libanais.

« Par moi-même, je n’ai pas de baguette magique et je ne peux pas non plus faire de miracles », a-t-il déclaré. Comparant l’effondrement du Liban à un incendie qui faisait rage qui se propageait quotidiennement et menaçait les maisons des gens, il a déclaré qu’il avait décidé « d’essayer de réduire la propagation de cet incendie ». Mais avant de dévoiler ses plans, M. Mikati doit proposer un cabinet qui peut recevoir un soutien suffisant de la part d’un éventail de partis politiques du système politique libanais basé sur les sectes. Son prédécesseur, l’ancien Premier ministre Saad Hariri, a tenté pendant neuf mois de le faire, avant d’annoncer qu’il avait renoncé ce mois-ci. M. Mikati a une histoire de plusieurs décennies en tant qu’homme d’affaires et homme politique. Une entreprise qu’il a fondée avec son frère, Taha, a investi dans l’immobilier, les télécommunications et d’autres entreprises à travers le monde, donnant à M. Mikati une valeur nette de 2,7 milliards de dollars, selon Forbes.

Il a déjà été Premier ministre à deux reprises, une fois par intérim après l’assassinat du Premier ministre Rafik Hariri en 2005 et une fois de juin 2011 à mai 2013. Il a également occupé divers portefeuilles ministériels et est actuellement membre du Parlement libanais.

Il n’était pas immédiatement clair quelles mesures M. Mikati prendrait pour endiguer la crise, mais dans son discours de lundi, il a déclaré qu’il disposait de « garanties internationales », suggérant qu’il avait consulté des pays étrangers, dont les États-Unis, qui recherchent la stabilité au Liban. Il a également déclaré qu’il travaillerait à la mise en œuvre d’un cadre présenté par la France, qui appelait à un nouveau gouvernement technocratique qui mènerait des réformes et s’engagerait avec le Fonds monétaire international. Le gouvernement précédent n’avait pas progressé sur le plan français, et les discussions avec le FMI sur un éventuel plan d’aide sont au point mort depuis des mois. Un certain nombre de politiciens et de partis de tous horizons ont exprimé leur soutien à M. Mikati, y compris M. Hariri et le Hezbollah, le groupe militant et parti politique soutenu par l’Iran que les États-Unis et d’autres pays considèrent comme une organisation terroriste. Dans un signe possible d’optimisme, la livre libanaise a gagné de la valeur mercredi pour s’échanger à environ 17 000 pour un dollar contre 22 000. Avant le début de la crise économique du pays à l’automne 2019, la livre était indexée à environ 1 500 pour un dollar pendant des décennies. Son effondrement a éviscéré les salaires de nombreux Libanais et fait monter en flèche les prix des marchandises en provenance de l’étranger dans un pays où presque tout est importé. Hwaida Saad a contribué au reportage.