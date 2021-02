Le Liban révoque le juge chargé d’enquêter sur l’explosion de Beyrouth

L’explosion du 4 août a été l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire et a provoqué une onde de pression qui a ravagé Beyrouth qui a tué 200 personnes, en a blessé 6 000 et laissé des milliards de dollars de dégâts.

BEYROUTH, Liban – Un tribunal libanais a révoqué jeudi le juge nommé pour enquêter sur une énorme explosion dans le port de Beyrouth l’année dernière, ajoutant un retard aux efforts lents du pays pour déterminer ce qui s’est passé et garantir la responsabilité.

De nombreux Libanais ont vu l’explosion et les révélations selon lesquelles les responsables libanais avaient ignoré les multiples avertissements sur le danger des produits chimiques, emblématiques de la mauvaise gouvernance et de la corruption qui ont tourmenté le pays méditerranéen pendant des décennies.

Rares sont ceux qui s’attendent à ce que le Liban, où de puissantes élites politiques se regroupent souvent pour s’enrichir et échapper à un examen minutieux, parvienne un jour à une conclusion officielle sur ce qui a causé l’explosion et qui est à blâmer.

Le juge Sawan avait passé des mois à compiler des documents, à interroger des témoins et à demander des informations aux gouvernements étrangers pour essayer de déterminer comment les produits chimiques se sont retrouvés à Beyrouth et pourquoi ils sont restés si longtemps dans un hangar non surveillé du port avec d’autres matières dangereuses.

Mais son enquête s’est heurtée à une résistance en décembre, lorsqu’il a accusé Hassan Diab, le Premier ministre par intérim, et trois anciens ministres du gouvernement de négligence criminelle liée à l’explosion.

Des personnalités puissantes – y compris d’anciens Premiers ministres, le président du Parlement et le chef du Hezbollah, le groupe militant et le parti politique – ont affirmé que les hommes nouvellement inculpés jouissaient de l’immunité légale et ont accusé le juge Sawan d’avoir outrepassé ses limites.