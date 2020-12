Le Liban est sous le choc d’une crise économique historique qui a laissé le gouvernement très endetté à court de liquidités et de devises. Les donateurs et sympathisants étrangers se sont abstenus de financer le déficit public et d’exiger des réformes majeures qui ne se sont pas concrétisées en raison du conflit politique entre les nombreux centres de pouvoir et les groupes sectaires du pays.

Assem Araji, le législateur qui dirige le comité parlementaire de la santé, a déclaré que l’accord en cours de négociation coûte 18 dollars par dose, un prix qui tient compte des problèmes économiques du Liban. L’accord de 27 millions de dollars rapporterait 1,5 million de vaccins alors que le pays négocie pour se rapprocher de 2 millions.

Araji a déclaré à l’Associated Press que le gouvernement devra verser un acompte de 4 millions de dollars lors de la signature, prévu lundi. Il espère couvrir le reste avec un prêt de la Banque mondiale détourné pour couvrir les dépenses liées à la pandémie.

Le Liban a également signé pour 1,5 million de vaccins supplémentaires avec COVAX, le partenariat dirigé par l’Organisation mondiale de la santé avec des organisations humanitaires qui vise à fournir des vaccins à jusqu’à 20% de la population des pays pauvres gravement touchés par la pandémie. Le Liban a déposé 4,3 millions de dollars pour sécuriser les vaccins COVAX, a déclaré Araji.

Les deux vaccins seraient offerts gratuitement au Liban.

Sur le plan commercial, les hôpitaux et les pharmacies peuvent fournir leurs propres vaccins, a déclaré Araji.

Le Liban compte près de 6 millions d’habitants, dont plus d’un million de réfugiés syriens. Araji a déclaré que les agences des Nations Unies couvriraient la population réfugiée.

Le pays a connu une augmentation des cas de coronavirus ces dernières semaines, portant le nombre d’infections signalées à plus de 170000 et plus de 1300 décès. Le secteur de la santé au Liban est également sous la pression de la crise économique et suite à l’explosion massive de cet été à Beyrouth, qui a provoqué la fermeture temporaire de plusieurs hôpitaux.

Le gouvernement a démissionné à la suite de l’explosion du 4 août et agit en qualité de concierge, ce qui nécessite l’approbation du président avant de signer l’accord commercial avec Pfizer.

Le Liban dispose de 12 réfrigérateurs dans lesquels le vaccin Pfizer-BioNTech peut être stocké entre moins 80 degrés Celsius et moins 60 degrés Celsius (moins 112 ° Fahrenheit et moins 76 ° Fahrenheit), et l’OMS a promis six autres, a déclaré Araji.