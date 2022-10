Le Liban remet un accord signé sur la frontière maritime au médiateur américain

L’accord de démarcation de la frontière maritime intervient après des mois de pourparlers indirects sous la médiation d’Amos Hochstein, l’envoyé américain pour les affaires énergétiques, et marquerait une percée majeure dans les relations entre les deux nations, qui sont officiellement en guerre depuis la création d’Israël en 1948.

BEYROUTH – Le Liban a signé et remis jeudi à un médiateur américain sa copie d’un accord sur la frontière maritime négocié par les États-Unis avec Israël, dans l’espoir de commencer bientôt à explorer le gaz dans ses blocs maritimes du sud pour apporter la stabilité économique au pays en crise.

Le Liban et Israël revendiquent tous deux environ 860 kilomètres carrés (330 miles carrés) de la mer Méditerranée qui abritent des gisements de gaz offshore. Le Liban espère que la délimitation des frontières maritimes ouvrira la voie à l’exploration gazière pour l’aider à sortir de sa crise économique paralysante, qui a plongé les trois quarts de sa population dans la pauvreté. Israël espère que l’accord réduira le risque de guerre avec le groupe militant libanais Hezbollah soutenu par l’Iran.

“Cet accord a été écrit avec l’idée à l’esprit qu’il était entre deux pays qui n’ont pas de relations diplomatiques”, a déclaré Hochstein aux journalistes au palais présidentiel de Baabda. “Je pense que la bonne volonté et les efforts de bonne foi de toutes les parties sont ce qui va faire avancer les choses.”

Pendant ce temps, le Premier ministre israélien Yair Lapid et de hauts responsables de la sécurité devaient également signer l’accord jeudi. Lapid a salué l’accord comme celui qui renforce l’économie et la sécurité du pays face au groupe militant libanais Hezbollah soutenu par l’Iran. Il a déclaré que le forage avait commencé mercredi.

La date de début des forages n’était pas encore claire, mais le Liban, à court d’argent, espère que le géant pétrolier français Total commencera peu après la signature et la livraison de l’accord par les deux parties.

Hochstein s’est exprimé après avoir rencontré le président Michel Aoun et de hauts responsables et reçu l’accord signé par le Liban. Il doit rencontrer le président Nabih Berri avant de se rendre au quartier général de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban à Naqoura, près de la frontière sud.

Israël et le Liban remettront ensuite leurs coordonnées définitives à l’ONU avant que Hochstein ne rencontre le Premier ministre israélien Yair Lapid.

Plus tôt ce mois-ci, le président Aoun, dans un discours télévisé, a annoncé l’approbation par le Liban de l’accord sur la frontière maritime. La Cour suprême israélienne a rejeté quatre contestations judiciaires contre l’accord, après que son gouvernement a également approuvé le plan.

En 2017, le Liban a approuvé des licences pour un consortium international comprenant le français Total, l’italien ENI et le russe Novatek pour aller de l’avant avec le développement pétrolier et gazier offshore pour deux des 10 blocs en mer Méditerranée. Novatek s’est récemment retiré et des responsables, dont le ministre de l’Énergie Walid Fayad, ont déclaré que le Qatar souhaitait combler cette lacune.