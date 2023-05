Le Liban reçoit un avis d’Interpol suite à la non-comparution du chef de la banque centrale

Le Liban a reçu vendredi une notification d’Interpol concernant le gouverneur de la banque centrale du pays, en difficulté, qui ne s’est pas présenté à Paris plus tôt dans la semaine pour un interrogatoire dans une affaire de corruption clé, ont déclaré des responsables.

La France, l’Allemagne et le Luxembourg enquêtent sur le gouverneur, Riad Salameh, et ses associés sur une myriade de crimes financiers, y compris l’enrichissement illicite et le blanchiment de 330 millions de dollars. Un juge d’instruction français a émis mardi un mandat d’arrêt international contre Salameh après qu’il n’ait pas répondu à une convocation pour un interrogatoire à Paris.

Cependant, il est peu probable que le Liban se conforme à l’avis d’Interpol et arrête et remette Salameh aux autorités françaises. En vertu des lois du pays, le Liban n’extrade pas ses propres citoyens. En 2020, il a reçu deux notices rouges d’Interpol pour le magnat Carlos Ghosn, qui a fait face à des accusations de faute financière au Japon. Ghosn reste au Liban.

Interpol a répertorié l’avis de Salameh sur son site Internet, ajoutant qu’il est recherché par la France pour « association de malfaiteurs avec intention de commettre des infractions passibles de dix ans de prison », « blanchiment organisé » et fraude fiscale aggravée.

Le ministère libanais de l’Intérieur a confirmé avoir reçu la notice rouge d’Interpol, mais n’a pas commenté d’éventuelles actions contre Salameh. Les responsables judiciaires qui ont parlé à l’Associated Press de l’avis l’ont fait sous couvert d’anonymat pour discuter de l’affaire.

Salameh nie les allégations de corruption et soutient qu’il a amassé sa richesse grâce à son emploi précédent en tant que banquier d’investissement chez Merrill Lynch, ses propriétés héritées et ses investissements. Il a déclaré qu’il ne démissionnerait que s’il était reconnu coupable d’un crime.

Vendredi, Salameh a réitéré qu’il entendait faire appel de l’avis d’Interpol car il n’avait pas reçu en personne la convocation pour interrogatoire à Paris, « conformément aux règles et aux lois ». La Banque centrale a renvoyé la convocation, qui était arrivée alors que Salameh était absent de la banque, selon des responsables judiciaires.

« J’introduis un appel pour annuler l’avis », a déclaré Salameh à l’AP.

Le gouverneur de 72 ans occupe son poste depuis près de 30 ans, mais dit qu’il a l’intention de démissionner après la fin de son mandat actuel en juillet.

Les trois gouvernements européens ont gelé en mars 2022 plus de 130 millions de dollars d’actifs liés à l’enquête. Lors d’une visite au Liban en mars, la délégation européenne a interrogé Salameh sur les actifs et les investissements de la banque centrale libanaise à l’extérieur du pays, un appartement parisien – dont le gouverneur est propriétaire – et la société de courtage de son frère Raja Salameh, Forry Associates Ltd.

Autrefois salué comme le gardien de la stabilité financière du Liban, Salameh depuis fin 2019 a été lourdement blâmé pour l’effondrement financier du Liban. Beaucoup disent qu’il a précipité la crise économique, qui a plongé les trois quarts des 6 millions d’habitants du Liban dans la pauvreté.