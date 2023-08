Le Liban las des troubles après l’accident de camion du Hezbollah qui a provoqué une fusillade

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – La tension s’est emparée du Liban alors qu’une banlieue de sa capitale a éclaté en coups de feu jeudi, un jour après que des affrontements autour d’un camion renversé ont fait deux morts à l’extérieur de la ville. Des coups de feu ont retenti en l’air lors des funérailles d’un membre du Hezbollah, un groupe militant islamiste soutenu par l’Iran et un important parti politique qui fait l’objet de sanctions imposées par les États-Unis. Le membre, Ahmed Qassas, a été tué mercredi après qu’un camion transportant de grandes caisses en bois banalisées se soit renversé alors qu’il tournait dans un virage, à l’extérieur de la capitale.

Le camion appartenait au Hezbollah, a indiqué le groupe. L’armée libanaise, dont les États-Unis sont un donateur clé, a déclaré dans un communiqué que le camion transportait des munitions, que les troupes ont ensuite récupérées et déplacées vers un « centre militaire ». Le communiqué ne précise pas qui a déplacé les munitions ni où elles se sont retrouvées.

L’armée a déclaré qu’une « querelle » avait éclaté entre ceux qui escortaient les camions et les habitants de la zone. Un témoin sur les lieux, qui a parlé sous couvert d’anonymat par souci de sécurité, a déclaré que les habitants avaient couru vers le camion après qu’il ait basculé pour tenter d’aider, mais ont rencontré des hommes qui semblaient paniqués et ont ordonné à tout le monde de partir, disant que le camion transportait une charge du Hezbollah. L’incident a déclenché des frictions dans la zone anti-Hezbollah à majorité chrétienne.

Au sud du Liban, à la frontière d’Israël, de nouvelles tensions attisent de vieilles peurs

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux à la suite de l’incident, qui n’ont pas été vérifiées de manière indépendante, semblaient montrer des extraits de l’altercation. Dans l’une d’elles, des hommes envahissent le véhicule, criant et jetant des pierres vers le camion. Une autre montre deux hommes tirant sur une position non identifiée.

Une autre vidéo montrait un échange de tirs face à une église : deux hommes tirent sur un troisième dans une ruelle ; un quatrième, apparemment frappé, s’effondre et tombe. Les médias locaux l’ont identifié comme étant Fadi Bejjani, un habitant de la région qui est décédé plus tard des suites de ses blessures. L’armée a été déployée pour boucler la zone et a eu des altercations avec des journalistes locaux pour les empêcher de s’approcher. Le Hezbollah a ensuite annoncé la mort de l’un de ses membres, Qassas.

Lors de ses funérailles jeudi, au cours desquelles son cercueil a été transporté dans les rues, drapé d’un drapeau du Hezbollah, des coups de feu en l’air ont retenti dans toute la banlieue de Beyrouth. Bien que les affichages de coups de feu soient quelque peu typiques, la quantité de tirs pendant une période déjà tendue a accru les craintes locales de troubles civils – en particulier lorsque des vidéos se sont propagées d’hommes en cagoules semblant tirer vers un quartier chrétien.

Au milieu du chaos, une voiture transportant Maurice Sleem, ministre de la Défense du Liban, a été touchée, probablement par une balle perdue, suscitant des craintes initiales d’une tentative d’assassinat.

Les partis anti-Hezbollah n’ont pas tardé à condamner l’incident et la confusion qui s’en est suivie. Ajoutant à leur colère, une déclaration mercredi du parti des Forces libanaises, un opposant majeur au Hezbollah, alléguant qu’un responsable retrouvé mort quelques jours plus tôt avait été pris en embuscade et assassiné.

Le communiqué indique que des images de caméras de surveillance CCTV de la scène du crime ont montré au moins deux voitures contenant au moins une demi-douzaine de personnes obstruant le chemin du responsable du parti Elias Hasrouni et l’enlevant. Le parti a déclaré avoir remis les preuves aux forces de sécurité, y compris les services de renseignement de l’armée, et les a appelés à « révéler l’identité des auteurs dès que possible ».

« Nous ne sommes pas pour la coexistence avec une milice armée au Liban », a déclaré Samy Gemayel, député et chef du parti Kataeb, dans un communiqué.

Il a déclaré que le pays avait atteint un point de « non-retour ».