Le Liban inspecte de nouveaux cas suspects de choléra

BEYROUTH (AP) – Le ministre libanais de la Santé a déclaré vendredi que les autorités inspectaient les cas suspects de choléra, moins d’un jour après que le pays à court d’argent a confirmé son premier cas de maladie depuis 1993.

La nouvelle est arrivée près d’un mois après une épidémie de la maladie dans la Syrie voisine déchirée par la guerre.

Firas Abiad, ministre libanais de la Santé par intérim, a déclaré lors d’une conférence de presse que le premier cas était un réfugié syrien d’âge moyen vivant dans la province appauvrie du nord du Akkar, et a confirmé un deuxième cas dans la région.

“Il y a plusieurs autres cas suspects”, a déclaré Abiad. « Le choléra est une maladie facilement transmissible.

Ces développements ont lieu alors que l’économie libanaise continue de s’effondrer, plongeant les trois quarts de sa population dans la pauvreté. Les coupures de courant généralisées, les pénuries d’eau et l’inflation galopante ont détérioré les conditions de vie de millions de personnes.

Le ministre libanais de la Santé a ajouté que les autorités travaillaient depuis des semaines avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation mondiale de la santé pour garantir que le pays à court d’argent puisse répondre à une éventuelle épidémie et étendre les capacités de test dans les hôpitaux et les laboratoires.

“Nous veillons à ce qu’il y ait de l’eau potable et un bon système d’égouts”, a déclaré Abiad.

Selon l’OMS, une infection par le choléra est causée par la consommation d’aliments ou d’eau infectés par la bactérie Vibrio cholerae, et bien que la plupart des cas soient légers à modérés, le fait de ne pas traiter la maladie peut entraîner la mort.

Environ 1 million de réfugiés syriens qui ont fui la guerre civile de leur pays résident au Liban voisin. La plupart vivent dans une pauvreté extrême dans des camps de tentes ou dans des appartements surpeuplés.

La pauvreté s’est également aggravée pour de nombreux Libanais, de nombreuses familles rationnant souvent l’eau, incapables de s’offrir des réservoirs d’eau privés pour la consommation et l’usage domestique.

Le ministre de la Santé a déclaré que le Liban avait obtenu l’équipement et les médicaments nécessaires pour traiter les patients.

Richard Brennan, directeur régional des urgences de la région OMS de la Méditerranée orientale, a déclaré jeudi à l’Associated Press que l’organisation se coordonnait également avec d’autres pays voisins de la Syrie pour aider à répondre à une éventuelle épidémie.

Cependant, il a déclaré que les vaccins sont rares en raison de la demande mondiale.

L’ONU et le ministère syrien de la Santé ont déclaré que la source de l’épidémie était probablement liée à des personnes buvant de l’eau insalubre de l’Euphrate et utilisant de l’eau contaminée pour irriguer les cultures, entraînant une contamination des aliments.

Les services de santé syriens ont beaucoup souffert de sa guerre qui dure depuis des années, tandis qu’une grande partie du pays manque de fournitures pour assainir l’eau.

Mercredi, les autorités sanitaires syriennes ont documenté au moins 594 cas de choléra et 39 décès. Pendant ce temps, dans le nord-ouest du pays tenu par les rebelles, les autorités sanitaires ont documenté 605 cas suspects, des dizaines de cas confirmés et au moins un décès.

Kareem Chehayeb, Associated Press