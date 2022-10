Le Liban inspecte de nouveaux cas suspects de choléra

Firas Abiad, ministre libanais de la Santé par intérim, a déclaré lors d’une conférence de presse que le premier cas était un réfugié syrien d’âge moyen vivant dans la province appauvrie du nord du Akkar, et a confirmé un deuxième cas dans la région.

Ces développements ont lieu alors que l’économie libanaise continue de s’effondrer, plongeant les trois quarts de sa population dans la pauvreté. Les coupures de courant généralisées, les pénuries d’eau et l’inflation galopante ont détérioré les conditions de vie de millions de personnes.

Le ministre libanais de la Santé a ajouté que les autorités travaillaient depuis des semaines avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation mondiale de la santé pour garantir que le pays à court d’argent puisse répondre à une éventuelle épidémie et étendre les capacités de test dans les hôpitaux et les laboratoires.