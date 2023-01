Le Liban inculpe 7 suspects dans le meurtre d’un soldat de la paix de l’ONU

BEYROUTH – Le tribunal militaire libanais a inculpé jeudi sept suspects dans l’attaque du mois dernier qui a tué un casque bleu irlandais lorsqu’un groupe de résidents locaux armés a tendu une embuscade à son convoi et a ouvert le feu, ont indiqué des responsables.

L’attaque a tué Pvt. Seán Rooney, 24 ans, de Newtowncunningham, Irlande, et grièvement blessé Pvt. Shane Kearney, 22 ans. Le Casque bleu blessé a été évacué médicalement du Liban vers l’Irlande. Deux autres soldats irlandais à bord du véhicule ont été légèrement blessés.

L’homme arrêté et six autres personnes ont été inculpés dans l’attaque, selon un officier de justice au courant de l’enquête, un officier de justice qui suit l’affaire et un officier militaire. Tous ont parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.