Le Liban fait face à une épidémie mortelle de choléra, la dernière crise qui sévit dans le pays

Rawan a 11 mois. Mais au lieu de célébrer, elle et sa mère, Amini Walid Aysa, combattent une infection au choléra dans un hôpital d’Akkar, dans le nord du Liban.

“Toute l’eau a disparu de son système”, a déclaré Amini, 30 ans, à CBC News alors qu’elle donnait à son bébé un biberon rempli d’un liquide orange vif, en prenant soin de ne pas emmêler les intraveineuses dans ses bras.

Amini est tombée malade cinq jours avant sa fille, qui souffre également de spina bifida. “Quand je l’ai vue, j’ai été encore plus malade – j’ai craqué”, a-t-elle dit en montrant les poches sous ses yeux.

La famille est l’une des nombreuses à se remettre des bactéries d’origine hydrique dans cet hôpital. Parents, amis et voisins traversent le couloir, rendant visite à des proches répartis dans plusieurs pièces.

Après avoir été éradiqué pendant 30 ans, le choléra a pris le Liban par surprise. En moins d’un mois, il a tué 18 personnes et causé 2 250 infections depuis que le premier cas a été détecté le 6 octobre. L’épidémie qui a pris naissance en Afghanistan a traversé la région jusqu’à ce qu’elle traverse la frontière entre la Syrie et le nord du Liban, où les Libanais et les réfugiés vivent sous des niveaux de pauvreté extrême.

En octobre, l’Organisation mondiale de la santé a averti qu’elle avait constaté une “augmentation sans précédent” de Flambées de choléra cette année, en raison des inondations, des sécheresses, des conflits, des mouvements de population et “d’autres facteurs qui limitent l’accès à l’eau potable”. Ils ont noté des cas dans 29 pays, avec des décès en forte augmentation.

La maladie diarrhéique aiguë peut tuer en quelques heures si elle n’est pas traitée.

Des patients infectés lors d’une épidémie de choléra reçoivent des soins dans une salle de mosquée transformée en hôpital de campagne dans la ville de Bebnine, dans le district d’Akkar au nord du Liban, le 26 octobre 2022. (Ibrahim Chalhoub/AFP/Getty Images)

Approvisionnement en eau compromis

“Nous avons constaté une propagation rapide dans les communautés vulnérables qui vivent dans des camps de tentes qui n’ont peut-être pas accès à l’eau courante en permanence”, a déclaré Ettie Higgins, représentante adjointe de l’UNICEF au Liban, à CBC News depuis son bureau à Beyrouth.

“Ensuite, ce que nous voyons, ce sont des familles qui ont recours à d’autres sources pour chercher de l’eau. Et dans certains cas, elles achètent de l’eau à des puits illégaux et prennent peut-être l’eau de rivières contaminées”, a-t-elle expliqué.

Le Liban connaît une crise des réfugiés, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés par habitant dans le monde, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. La majorité vient de Syrie et vit dans une extrême pauvreté.

Des enfants sont assis tandis qu’une femme lave la vaisselle dans une bassine en plastique à l’extérieur d’une tente dans un camp de fortune pour réfugiés syriens à Talhayat, dans le district d’Akkar, au nord du Liban, le 26 octobre 2022. (Ibrahim Chalhoub/AFP/Getty Images)

Dans le même temps, l’approvisionnement en eau du Liban a été gravement compromis par l’effondrement économique du pays, qui est maintenant dans sa troisième année et a vu les articles de tous les jours devenir inabordables et les banques immobiliser les économies de millions de personnes. Le gouvernement a manqué d’argent pour acheter du carburant pour alimenter les centrales électriques du pays, ce qui signifie qu’il y a peu ou pas d’électricité pour faire fonctionner les stations de traitement de l’eau et pour la pomper dans les ménages.

Le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad, a déclaré à CBC News que l’épidémie actuelle de choléra “reflète l’état de notre eau et de notre assainissement au Liban en raison d’années de faible investissement”.

Il en va de même pour la gestion des déchets, a déclaré Abiad, et la conséquence est que les eaux usées se mélangent à l’eau potable.

“Tout cela facilite évidemment la propagation de l’épidémie”, a-t-il déclaré.

“Pas une maladie que vous pouvez vaincre dans les hôpitaux”

Des cas de choléra ont maintenant été détectés dans tout le pays, y compris dans la capitale, bien que le gouvernement affirme que les cas à Beyrouth et dans la majeure partie du pays ont été “importés” de l’épicentre dans les régions du nord.

La priorité du gouvernement est d’endiguer la propagation de la bactérie. Il a distribué des comprimés de chlore aux communautés les plus touchées et installé des filtres à eau dans les hôpitaux et les sources d’eau locales.

Cependant, Abiad a déclaré qu’il reconnaissait qu'”en fin de compte, le choléra n’est pas une maladie que vous pouvez vaincre dans les hôpitaux”.

“C’est pourquoi nous travaillons beaucoup pour essayer, par exemple, de rétablir ou de ramener l’électricité aux stations de pompage d’eau ou aux installations de gestion des eaux usées, afin qu’au moins nous puissions réduire les risques de contamination et augmenter l’approvisionnement en de l’eau décontaminée à la population », a-t-il déclaré.

Cette photo prise le 26 octobre 2022 montre un canal contaminé par le choléra dans le district d’Akkar, au nord du Liban. (Ibrahim Chalhoub/AFP/Getty Images)

Mais le ministre de la Santé a ajouté qu’il était conscient que toute forme de réforme profonde du secteur de l’eau est peu probable dans le Liban en crise, qui a également été en proie à corruption gouvernementale systémique.

Il a récemment averti que, s’il n’était pas arrêté rapidement, le choléra pourrait devenir endémique au Liban, ce qui signifie qu’il deviendrait constamment présent dans le pays.

Et cette inquiétude grandit avant la saison des pluies. Alors que les premières pluies hivernales ont commencé, la publication de vidéos sur les réseaux sociaux montre des rivières d’eau de pluie brune coulant à travers des tas d’ordures.

“Nous allons voir une forte augmentation des précipitations… et il y a de fortes chances que la propagation soit encore plus rapide, car nous verrons des débordements d’égouts. Nous avons déjà des stations d’épuration qui ne fonctionnent pas efficacement ; nous en voyons des stations de relevage le long du littoral, débordant d’eaux usées et de fluides; les eaux usées sont toujours utilisées pour irriguer les cultures », a déclaré Higgins.

“La façon dont nous le voyons, maintenant, il a le potentiel de devenir bien, bien pire.”

Nazih Sabra installe un tube pour pomper l’eau d’un étang artificiel dans le village de Harf Beit Hasna, dans la province de Dinnieh, au nord du Liban, le mercredi 7 septembre 2022. Les agriculteurs d’une petite ville montagneuse de la province de Dinnieh, au nord du Liban, pouvaient autrefois compter sur la pluie pour irriguer leurs récoltes et gagner leur vie. Mais le changement climatique et la crise économique paralysante du pays ont asséché leur sol et laissé pourrir leurs produits. (Centre commercial Hussein/Associated Press)

Le cycle de crise du Liban a également affaibli le système de santé du pays, autrefois l’un des plus vénérés de la région. Des milliers de travailleurs de la santé ont quitté le pays et il y a des pénuries de médicaments dans tous les domaines.

Le 31 octobre, le Qui a dit la “situation au Liban est fragile car le pays lutte déjà pour combattre d’autres crises – aggravées par une détérioration politique et économique prolongée”.

“J’avais l’impression de mourir”

Les hôpitaux libanais ressentent déjà la pression de cette épidémie. L’hôpital gouvernemental Abdallah El Rassi, où Amini et Rawan se rétablissent lentement, en fait partie.

L’infirmière en chef Rola Moussa dirige le service dédié au choléra, qui était autrefois utilisé pour les patients de chirurgie générale. Toutes ses 16 chambres sont déjà occupées par des malades du choléra.

“Au début de l’épidémie, nous avons dû commencer à envoyer des patients dans d’autres hôpitaux, comme Tripoli”, a déclaré Moussa.

Wael Hussein, à droite, et son colocataire, Adel Jaafar, à gauche, sont soignés pour le choléra à l’hôpital gouvernemental Abdallah El Rassi à Akkar, sur cette photo prise le 2 novembre 2022. (Mia Alberti/CBC)

Wael Hussein, 27 ans, vient d’arriver à l’hôpital. Son colocataire à l’hôpital, Adel Jaafar, est sur le point de sortir. Les deux hommes sont entourés de membres de la famille inquiets, bien que tout le monde soit heureux de l’amélioration de Jaafar.

“J’avais l’impression d’être en train de mourir, je m’évanouissais. Aujourd’hui, je me sens mieux, Dieu merci”, a déclaré Jaafar.

Moussa dit qu’il ne faudra pas longtemps pour que quelqu’un d’autre prenne la place de Jaafar : “[The rooms are] toujours complet. Quand un patient est sorti, un autre patient est là.”

Amini Walid Aysa réconforte sa fille, Rawan, alors qu’elle combat une infection au choléra à l’hôpital d’Akkar, le 2 novembre. (Mia Alberti/CBC)

Le gouvernement a depuis mis en place un hôpital de campagne à proximité pour faire face au nombre croissant de cas. Les 500 lits du centre d’urgence ont été pourvus en quelques jours. Les autorités sont en train de mettre en place un deuxième hôpital de campagne dans la région.

Pourtant, l’infirmière expérimentée a déclaré qu’elle n’était pas facilement effrayée. Après le COVID-19, dit-elle, cette situation est gérable : le choléra est moins contagieux et le traitement est moins cher et plus simple. Son équipe n’a fait face à aucune pénurie – “jusqu’à présent”.

Le Liban devrait bientôt recevoir 600 000 vaccins, qui seront distribués dans les zones les plus touchées, dans le cadre du plan gouvernemental visant à endiguer l’épidémie.