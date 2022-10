Le Liban et Israël entreront-ils en guerre pour le différend frontalier maritime ?

Alors que l’armée de Tel-Aviv est en alerte et que le Hezbollah menace de détruire les installations pétrolières et gazières israéliennes, le différend est au bord du gouffre

Israël a annoncé qu’il était prêt à entrer en guerre avec le Liban, alors que les pourparlers en cours sur la démarcation de la frontière maritime sous médiation américaine se dirigent vers une impasse. La question, cependant, ne provoque pas seulement un différend entre Beyrouth et Tel-Aviv, mais devient également plus répandue dans la politique israélienne alors qu’elle se dirige vers un autre tour d’élections générales.

Jeudi, le Premier ministre israélien Yair Lapid a rejeté les amendements libanais à un accord de démarcation des frontières maritimes proposé par les États-Unis. La veille, des responsables israéliens auraient été informés de l’accord, ce qui était à l’origine de beaucoup d’optimisme, une source anonyme ayant déclaré à Axios que Lapid “a clairement indiqué qu’Israël ne transigerait pas sur sa sécurité et ses intérêts économiques, même si cela signifie qu’il n’y aura pas d’accord bientôt.”

Plus tard mercredi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a ordonné à l’establishment militaire de se préparer à une confrontation armée avec le Liban. Une réunion du cabinet de quatre heures, à laquelle auraient assisté d’importantes personnalités de l’établissement de sécurité israélien, s’est ensuite conclue par une annonce publique selon laquelle le Premier ministre et le ministre de la Défense avaient reçu l’autorisation de frapper le Liban sans autre approbation du cabinet.

Pourquoi le Liban et Israël sont-ils au bord de la guerre ?

Début juin, un navire appartenant à la compagnie gazière Energean est arrivé sur le gisement riche en ressources de Karish, en Méditerranée orientale, pour commencer les préparatifs de la production de gaz naturel pour Israël. Le président libanais Michel Aoun a condamné l’arrivée, mettant en garde Tel-Aviv contre toute poursuite “action agressive”. Le champ de Karish, ainsi que le champ voisin de Qana, ont été pendant des années au centre des négociations intermittentes sous médiation américaine entre le Liban et Israël. Les deux nations ne sont toujours pas parvenues à un accord sur la démarcation de leurs frontières maritimes, Beyrouth considérant Karish et Cana comme essentiels à la relance de son économie en déclin.

Navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Energean dans le champ de Karish

© Energean Plc / AFP



Alors que le Liban soutient, en raison d’arguments juridiques avancés lors de négociations précédentes, que toute la zone doit être considérée comme des « eaux contestées », Israël a soutenu que tout le champ de Karish et la majorité du champ de Cana se trouvent dans sa propre « zone économique exclusive ». Zone’. Le parti politique et militaire libanais Hezbollah, qui prétend avoir à sa disposition 100 000 soldats prêts au combat, a ensuite pesé dans le débat, s’engageant à protéger les droits du Liban sur son pétrole et son gaz.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais Seyyed Hassan Nasrallah a déclaré que si aucun accord sur la frontière maritime n’était conclu et que le Liban n’était pas en mesure de garantir ses droits, alors une action militaire serait entreprise. Nasrallah a juré que la nouvelle réalité serait “Si nous ne pouvons pas avoir nos ressources, personne ne le pourra”. La ligne rouge du Hezbollah est l’extraction israélienne du champ de Karish avant la signature de tout accord – si cela se produit, le groupe a menacé de frapper non seulement l’infrastructure de Tel-Aviv sur le site, mais toutes les autres installations pétrolières et gazières israéliennes en Méditerranée.

Depuis, Israël a répondu par ses propres menaces, allant du vœu d’éliminer toute la banlieue densément peuplée de Beyrouth qui sert de bastion au Hezbollah, à l’avertissement récent de Benny Gantz selon lequel l’ensemble du Liban serait “payer un lourd tribut” pour toute action militaire du Hezbollah. Maintenant que les négociations ont atteint un “ça passe ou ça casse” point, il y a des craintes importantes qu’une action militaire soit entreprise, soit par Israël, soit par le Hezbollah.

Menaces vides ?

Les menaces les plus récentes proférées par les dirigeants militaires et politiques de Tel-Aviv ont semé la panique parmi les Israéliens vivant près de la frontière libanaise. Cependant, il y a une possibilité importante que la rhétorique soit destinée à un public national. Israël entrera dans un nouveau tour d’élections nationales en novembre et la démarcation des frontières maritimes a récemment été militarisée contre les dirigeants israéliens actuels, obligeant les ministres à agir pour sauver la face.

Le chef de l’opposition israélienne et ancien Premier ministre de longue date Benjamin Netanyahu a commencé à s’en prendre au Premier ministre par intérim Yair Lapid en septembre, en publiant une vidéo dans laquelle il affirmait que Lapid avait “totalement plié face aux menaces de Nasrallah” et que le Hezbollah l’avait forcé à retarder l’extraction du champ de Karish. Netanyahu a continué à critiquer fortement la manière dont ses opposants politiques traitent la question de la ligne de démarcation, avec des affirmations similaires selon lesquelles Israël recule face aux menaces proférées par le Hezbollah libanais.

Les paroles de Netanyahu sonnent juste dans la mesure où Lapid a clairement été contraint de prendre très au sérieux la question de la démarcation des frontières maritimes et a cédé sur les positions tenues par Tel-Aviv dans le passé. En plus de cela, l’extraction du gaz du champ de Karish a également été retardée, car Energean, qui détient les droits d’extraction du site, était initialement prêt à commencer ses opérations fin septembre et s’est jusqu’à présent abstenu de le faire. Cependant, si Netanyahu était resté Premier ministre, il n’aurait guère eu d’autre choix que de faire de même.

Les menaces proférées par le Hezbollah sont très sérieuses et le groupe a apparemment la capacité de les suivre et de détruire toutes les installations pétrolières et gazières d’Israël. À l’heure actuelle, cependant, le camp d’extrême droite israélien dirigé par Netanyahu attribue la situation à la faiblesse de la gouvernance de Lapid, affirmant qu’il est prêt à céder un territoire qui appartient à Israël. Pour cette raison, il est probable que Yair Lapid tentera de retarder l’extraction du gaz du champ de Karish afin de mettre la question sur la touche après les élections.

La nécessité d’un accord pour le Liban

Le Liban considère que la question de Karish et Qana fait partie intégrante de sa survie. Certains experts de l’ONU évaluent le pourcentage de Libanais vivant dans la pauvreté à environ 80 %, tandis que le pays subit des coupures de courant 24 heures sur 24, un taux de criminalité en hausse et une instabilité civile. Certaines personnes ont même été aperçues en train de chercher de la nourriture dans les poubelles, ainsi que de se disputer des miches de pain dans les boulangeries. Mettre la main sur un éventuel gisement de pétrole et de gaz de plusieurs milliards de dollars est une question de vie ou de mort pour Beyrouth – mais pas pour Tel-Aviv, qui jouit d’une stabilité économique beaucoup plus stable.

Le médiateur américain dans les pourparlers libano-israéliens, Amos Hochstein, a accordé une interview à la télévision américaine al-Hurra en juin, riant lorsqu’on l’interroge sur la perspective d’échanger le champ de Karish contre Cana. Des mois plus tard, après que le Hezbollah a intensifié ses menaces et que le chef du groupe, Nasrallah, a déclaré qu’on ne se moquerait pas du peuple libanais, cette question est devenue plutôt grave. Les États-Unis, qui ont un net parti pris pro-israélien, sont maintenant contraints de prendre les pourparlers beaucoup plus au sérieux.

Plus tôt cette année, alors que l’Union européenne cherchait des fournisseurs de gaz alternatifs, un accord a été signé entre Tel-Aviv et Bruxelles, en vertu duquel Israël enverrait du gaz via des gazoducs vers l’Europe via l’Égypte. Cela a encouragé Tel-Aviv à annoncer son intention de doubler sa production de gaz, et le champ de Karish est essentiel pour y parvenir.

Le champ de Qana, cependant, n’a pas encore été exploré et prendra du temps à se développer. Malgré cela, l’une des principales raisons du rejet par Israël de la proposition libanaise est que Beyrouth refuse de payer les redevances de Tel-Aviv pour le gaz qu’il extraierait du champ de Qana s’il était remis au Liban. Beyrouth ne peut pas s’engager dans un tel accord, car cela signifierait normaliser les liens avec le régime de Tel-Aviv, qui occupe toujours les fermes de Chebaa – une zone que le Liban revendique comme son territoire légitime.

Que la guerre se produise maintenant se résumera à savoir si les querelles entre les partis politiques israéliens et les responsables individuels amèneront Tel-Aviv à adopter une approche belliqueuse et à faire avancer la production de gaz dans les champs contestés avant qu’un accord ne soit conclu. Si c’est le cas, il ne fait guère de doute que le Hezbollah ouvrira le feu si sa ligne rouge est franchie. L’enjeu d’Israël dans cette affaire, ce sont des revenus énergétiques supplémentaires, alors que pour le Liban, c’est potentiellement une question de vie ou de mort. Aucune des deux parties ne veut la guerre, mais l’une a beaucoup à gagner et l’autre a tout à perdre.