Le Liban est sur un «  train pour l’enfer  »: ancien conseiller du gouvernement

Un manifestant anti-gouvernemental agite le drapeau national alors qu’ils bloquent la rue, avec des poubelles en feu, devant la banque centrale du Liban dans la capitale Beyrouth le 16 mars 2021, lors d’une manifestation contre la détérioration de la situation économique. JOSEPH EID | AFP | Getty Images

La mauvaise gestion actuelle du Liban l’a mis sur le « train pour l’enfer » qui est « sur le point d’atteindre la dernière gare », a déclaré à CNBC Henri Chaoul, ancien conseiller du ministère des Finances du pays. Chaoul, qui avait conseillé le gouvernement dans ses pourparlers avec le Fonds monétaire international, a démissionné en juin de l’année dernière après que le Liban n’ait pas procédé aux réformes nécessaires pour se qualifier pour l’aide du FMI. « Ce n’est pas le gouvernement qui sera bon pour l’avenir du Liban », a déclaré Chaoul. « Il est clair que l’ancien modèle économique, l’ancien modèle de gouvernance au Liban a complètement échoué à plusieurs niveaux », a ajouté Chaoul. « Nous devons pouvoir reconstruire. » Et Beyrouth est une ville désespérée à reconstruire, encore sous le choc d’une explosion portuaire qui a fait plus de 200 morts et plus de 6 000 blessés en août dernier. L’enquête sur l’explosion n’est toujours pas concluante neuf mois plus tard.

Impasse gouvernementale

Le Liban est confronté à sa pire crise depuis sa guerre civile sanglante de 1975-1990. Sa monnaie a perdu 90% de sa valeur au cours des 18 derniers mois sur le marché informel et l’inflation alimentaire a atteint 400%. Le pays a également été durement touché par la pandémie de coronavirus, avec plus de 533 000 cas et plus de 7 500 décès. Seul 7% de la population a reçu le vaccin à ce jour. Les subventions sur des produits essentiels comme les médicaments, la nourriture et le carburant commencent à être supprimées afin de restaurer les réserves de change du pays en baisse.

Le gouvernement provisoire du Premier ministre par intérim du Liban, Hasan Diab, espère mettre en œuvre un programme de cartes de paiement pour aider les citoyens à joindre les deux bouts. Une source proche du cabinet a déclaré mardi à CNBC que « la position du Premier ministre est qu’il est essentiel que le programme de cartes soit institué avant que toute subvention ne soit supprimée ». La source a ajouté que « le mécanisme de mise en place d’un programme de cartes est complexe à concevoir et à mettre en œuvre, et que le financement du programme de cartes doit venir de la Banque du Liban ». Sans un gouvernement approprié en place, le Liban ne peut pas aller de l’avant et entreprendre les réformes nécessaires pour débloquer l’aide dont il a désespérément besoin. Le petit pays méditerranéen de près de 7 millions d’habitants en est à son troisième Premier ministre désigné dans un an après la démission de Diab à la suite de l’explosion de Beyrouth. Son successeur, Mustapha Adib, a démissionné un mois plus tard. Le gouvernement intérimaire de Diab restera probablement en place jusqu’à ce que le triple premier ministre Saad Hariri puisse former une nouvelle législature, les pourparlers étant actuellement toujours dans l’impasse sur sa composition. Hariri a refusé de commenter cet article lorsqu’il a été contacté par CNBC. Pour de nombreuses personnes à travers le pays, il n’y a aucun espoir de changement. « Nous devons voir une lueur d’espoir dans cette crise et construire un nouveau contrat social pour que les jeunes du Liban décident de rester au Liban et de construire leur avenir », a déclaré Chaoul à CNBC. « Il n’y a aucun espoir au Liban aujourd’hui. »

La France revient