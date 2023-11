Le Liban est prisonnier de Nasrallah et du Hezbollah

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le Premier ministre libanais Najib Mikati ont refusé de faire des déclarations samedi après leur rencontre, mais selon des informations à Washington et à Beyrouth, ni l’un ni l’autre n’ont pu prononcer le nom de « Hezbollah » au cours de leur conversation.

Mikati, selon certaines informations, a imploré le plus haut diplomate américain d’instaurer un cessez-le-feu “au Liban et à Gaza et sinon à Gaza, du moins au Liban”, pendant 48 heures, afin que les habitants puissent se rétablir.

Ce n’est pas la première fois que l’homme d’affaires milliardaire, possédant des entreprises en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis, mais très peu d’intérêts financiers au Liban, tente en vain de se retirer de la présidence par intérim. Au moins 12 tentatives pour parvenir à un accord sur la personne qui devrait remplir ce rôle ont échoué. “Un jour, vous découvrirez que je suis rentré chez moi et qu’il n’y a personne dans le fauteuil présidentiel”, a menacé Mikati dans le passé. Ses menaces sont tombées dans l’oreille d’un sourd.

Il n’existe pas de chiffres précis sur la taille de la population libanaise, composée d’au moins sept groupes ethniques différents. On estime que 5,3 millions d’habitants sont pour la plupart pauvres et beaucoup, notamment dans le sud du pays, sont constamment prêts à quitter leur domicile au cas où ils devraient fuir – comme les habitants du sud d’Israël – pour échapper aux combats entre les Les forces de Tsahal, le Hezbollah et les factions palestiniennes le long de la frontière, tandis que d’autres espèrent s’installer dans les pays du Golfe où ils pourront gagner leur vie. Les institutions du pays qui ne sont pas sous le contrôle du Hezbollah, notamment les écoles fermées et les hôpitaux dont la plupart de leurs équipes médicales ont quitté le pays, se trouvent dans une situation désespérée en raison d’une pénurie de nourriture et de médicaments.