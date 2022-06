Le Liban est le dernier au Moyen-Orient à détecter le premier cas de monkeypox

BEYROUTH (AP) – Le ministère libanais de la Santé a déclaré lundi que les autorités avaient détecté le premier cas de monkeypox du pays chez une personne qui est revenue de l’étranger et qui est maintenant isolée chez elle.

Le ministère a déclaré que la personne était stable et que les autorités suivaient les contacts de la personne. Il n’a pas fourni plus de détails.

Le Liban est le dernier pays du Moyen-Orient à rejoindre les pays ayant signalé des cas de monkeypox ; Israël et les Émirats arabes unis ont identifié leurs premiers cas de maladie en mai. L’annonce est intervenue alors que le Liban se prépare pour une saison estivale chargée avec des centaines de milliers d’expatriés et de touristes attendus.

Le virus provient des primates et d’autres animaux sauvages et provoque de la fièvre, des courbatures, des frissons et de la fatigue chez la plupart des patients. Les personnes atteintes de cas graves peuvent développer une éruption cutanée et des lésions sur le visage, les mains et d’autres parties du corps.

La maladie liée à la variole, qui provoque d’abord des symptômes pseudo-grippaux avant d’évoluer vers une éruption cutanée sur le visage et le corps, se rencontre couramment dans certaines parties de l’Afrique centrale et occidentale. Mais cette année, 1 880 infections ont été signalées dans plus de 30 pays où la variole du singe n’est généralement pas présente.

Quelque 85 % des cas se trouvaient en Europe. Aucun décès n’a été signalé.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les personnes atteintes de monkeypox pouvaient être contagieuses jusqu’à quatre semaines et leur a conseillé de s’isoler jusqu’à ce qu’elles se rétablissent complètement.

Le Liban est en proie à la pire crise économique de son histoire moderne et son secteur médical est aux prises avec des pénuries de médicaments et d’équipements médicaux. Le pays abrite quelque 6 millions de personnes, dont 1 million de réfugiés syriens.

Des dizaines de milliers de Libanais vivent en Afrique.

