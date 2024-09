Le Liban est en guerre – Premier ministre – RT World News

La détonation d’appareils électroniques à travers le pays est un crime indescriptible, a déclaré Najib Mikati

Le Premier ministre libanais Najib Mikati a déclaré que son pays était en guerre après que des appareils électroniques ont explosé à travers le pays pendant deux jours consécutifs, tuant plus de 30 personnes et en blessant des milliers d’autres.

Mardi, des bipeurs utilisés par des membres du groupe armé libanais Hezbollah ont explosé simultanément, tuant 12 personnes et en blessant près de 3 000, selon les autorités sanitaires. Vingt autres personnes ont perdu la vie et 450 autres ont été blessées le lendemain lorsque des milliers d’autres appareils électroniques, dont des talkies-walkies, des ordinateurs portables et des radios, ont explosé.

Le Hezbollah et le gouvernement de Beyrouth ont accusé Israël d’être responsable des attaques. L’Etat hébreu n’a ni confirmé ni nié sa responsabilité. Selon les médias, le Mossad, le service secret israélien, aurait placé des milliers d’appareils électroniques avec de petites charges explosives, déclenchées par un signal à distance.

Mikati visitait un hôpital où les victimes de la première vague d’explosions étaient soignées lorsque des informations faisant état de nouvelles détonations sont arrivées mercredi, selon le bureau du Premier ministre.



« Ce crime de masse… contre des personnes sans défense dans leurs maisons, qui sont tuées de cette manière, est indescriptible », Mikati l’a déclaré aux journalistes.















Il a insisté sur le fait que le Liban est en état de guerre avec Israël. « Cette guerre a commencé il y a environ 11 mois et elle affecte notre population dans le sud où leurs maisons sont détruites », il a dit.

Mikati faisait référence aux échanges de tirs réguliers entre le Hezbollah et l’armée israélienne à la frontière, ainsi qu’aux frappes aériennes de l’État juif sur le territoire libanais qui ont commencé après l’incursion en Israël du groupe armé palestinien Hamas le 7 octobre de l’année dernière.

Le Premier ministre a de nouveau accusé Israël d’être responsable des explosions d’appareils électroniques, affirmant que l’État juif « Toute l’histoire des 75 dernières années a été criminelle. »



« Nous sommes face à un ennemi qui ne respecte pas le droit international et humanitaire. La question est de savoir si cela peut continuer ainsi. Où est l’ONU, dont la mission première est de distribuer la paix ? » Mikati a demandé.

Il a ajouté qu’il avait demandé au ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, de veiller à ce que les attaques contre le pays soient traitées par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Suite à la deuxième vague d’explosions électroniques de mercredi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré que « une nouvelle phase » La guerre qui faisait rage dans le pays depuis près d’un an commençait, l’attention se déplaçant du Hamas à Gaza vers le Hezbollah au Liban.



« Le centre de gravité se déplace vers le nord. Nous détournons les forces, les ressources et l’énergie vers le nord », Gallant l’a dit aux troupes israéliennes.