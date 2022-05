Le Liban est en crise politique. Les élections de dimanche n’y changeront rien.

Les élections législatives libanaises de dimanche offrent la possibilité d’un changement – même minime – par rapport à la corruption, la négligence et la stagnation qui ont détruit l’économie du pays, fourni une relative impunité pour l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020 et permis au groupe extrémiste Hezbollah de prendre un plus grande proportion de sièges à l’Assemblée législative.

Le taux de participation de dimanche au Liban pourrait dépasser les 60 %, soit une augmentation de 10 % par rapport aux élections législatives de 2018. Cela, combiné à une forte participation de la diaspora libanaise dans des endroits comme Dubaï et Paris, pourrait signifier que les groupes d’opposition obtiennent jusqu’à 10 sièges au parlement de 128 sièges, selon Osama Gharizi, conseiller principal du programme pour le Moyen-Orient et le Nord. Africa Center à l’Institut américain pour la paix. “Une forte augmentation du nombre d’électeurs ici conduirait probablement une grande partie de nouveaux groupes au parlement pour la première fois dimanche”, a déclaré Gharizi, qui est basé à Beyrouth, à Vox par e-mail. “Les crises économiques et de gouvernance aiguës qui affligent le pays depuis 2019 devraient signifier une participation plus élevée qu’en 2018, qui s’élevait à près de 50%”.

Ces crises comprennent une inflation galopante et une pauvreté élevée – selon la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale, plus de 80 % de la population du pays, qui compte 6,8 millions d’habitants, vit actuellement dans une forme de pauvreté mesurée par vingt indicateurs différents, comme l’accès à l’assainissement, l’assurance maladie et la fréquentation scolaire ainsi que des indicateurs financiers comme le revenu et la richesse. La décentralisation financière du Liban a mis des années à se préparer. Une dette stupéfiante due à la mauvaise gestion financière sous le gouverneur de la banque centrale Riad Salameh, ainsi que le retrait du soutien saoudien en raison de l’influence croissante du Hezbollah et de l’Iran, et la réticence politique à faire des réformes en échange de l’aide étrangère, ont tous contribué à l’implosion de l’économie. .

Le peuple libanais, fatigué de la réponse du gouvernement à la crise économique qu’il avait créée, a commencé à manifester le 17 octobre 2019 ; une proposition de taxe sur le service de messagerie WhatsApp a fait déborder le vase. Ils ont exigé la démission de l’ensemble du gouvernement, scandant “tous signifient tous”, occupant de nombreux bâtiments emblématiques du centre-ville de Beyrouth, mais toujours balafrés, et exigeant la fin des divisions sectaires qui dressaient la population les unes contre les autres tout en enrichissant le politique. élites et de les maintenir au pouvoir.

Cependant, l’émergence du virus Covid-19 a freiné l’élan des manifestations jusqu’à l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, qui a fait au moins 218 morts, plus de 7 000 blessés et des centaines de milliers de déplacés. Des enquêtes indépendantes, et de nombreux Libanais, soutiennent que la négligence politique est responsable de l’explosion ; les responsables gouvernementaux n’ont pas correctement stocké les 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium qui ont explosé après qu’un incendie s’est déclaré dans l’entrepôt où il était stocké. Dans la foulée, les voisins se sont nourris, se sont livrés des médicaments et se sont organisés pour effectuer des réparations à domicile. Le gouvernement était introuvable car les responsables avaient démissionné en masse. Près de deux ans plus tard, il n’y a toujours pas de justice pour les citoyens de Beyrouth, puisque les politiciens ont fermé deux enquêtes successives.

La structure gouvernementale du Liban ne facilite pas le changement politique

Le parlement libanais a un mandat de quatre ans et sa structure est divisée selon des lignes sectaires, entre sièges musulmans et chrétiens ; bien qu’il existe une diversité religieuse au Liban, les groupes religieux minoritaires comme les Druzes doivent s’intégrer dans la circonscription musulmane ou chrétienne et se voient attribuer des sièges proportionnels à leur population. Les postes exécutifs sont toujours occupés par l’une des trois principales circonscriptions religieuses – le Premier ministre est toujours un musulman sunnite, le président du parlement est chiite et le président est toujours un chrétien maronite. Le système confessionnel religieux, qui a existé sous une forme ou une autre pendant toute la durée de l’histoire moderne du Liban, a été codifié dans la loi en vertu des accords de Taëf de 1989, qui ont défini les conditions de la fin de la guerre civile qui a duré 15 ans.

La division des fonctions politiques selon des lignes sectaires était ostensiblement destinée à maintenir la paix entre les groupes religieux après la guerre civile brutale, mais elle a également perpétué des dynasties politiques corrompues et permis l’impunité pour les acteurs kleptocratiques qui auraient utilisé les actifs du pays fragile comme leurs biens personnels. coffre. Les accords de Taëf donnent également un large pouvoir au président, leur permettant de révoquer le Premier ministre et le cabinet, et de dissoudre le parlement, créant les conditions d’abus de pouvoir et de copinage qui ont longtemps tourmenté la politique libanaise.

Comme Gharizi l’a dit à Vox, « le système électoral libanais est biaisé [in] faveur des partis traditionnels au pouvoir. Cela ne devrait pas être si surprenant puisque ce sont eux qui l’ont conçu en 2017. Il est basé sur la représentation proportionnelle (RP) et a été utilisé pour la première fois lors des élections de 2018. » Alors que certains groupes de la société civile étaient favorables au changement parce qu’il pourrait permettre aux candidats de groupes non traditionnels de participer au gouvernement, a-t-il déclaré, “les partis traditionnels au pouvoir ont inséré des détails dans le système électoral qui annulent essentiellement les avantages”, y compris un vote préférentiel pour un individu au sein d’une coalition, qui, selon Gharizi, aide à “sécuriser l’élection des chefs traditionnels”.

En outre, les circonscriptions électorales “correspondent aux circonscriptions des partis traditionnels au pouvoir” – parallèle en théorie au gerrymandering aux États-Unis – et la tradition électorale libanaise stipule que les gens votent dans leurs villages ancestraux, ce qui, a déclaré Gharizi, “empêche l’émergence d’une forte concentration de circonscriptions de l’opposition.

Parce que les problèmes économiques du Liban sont si profondément liés à la corruption largement reconnue des élites politiques, le statu quo ne peut pas changer tant que les institutions politiques ne le font pas. Ce genre de changement semblait fomenter lorsque Saad Hariri, un politicien musulman sunnite, ancien Premier ministre et descendant de la dynastie politique Hariri, a annoncé qu’il démissionnait de la politique en janvier dernier et a exhorté ses partisans à boycotter les élections. Le jeune Hariri, qui a pris ses fonctions après l’assassinat de son père Rafik en 2005 alors qu’il était Premier ministre, est peut-être mieux connu dans le monde pour avoir donné des millions de dollars à un jeune mannequin sud-africain entre ses mandats de Premier ministre. Hariri, qui a démissionné de son poste de Premier ministre lors des manifestations de 2019, a ensuite été nommé à titre intérimaire par le président Michel Aoun en octobre 2020 ; neuf mois plus tard, il démissionne à nouveau, incapable de former un nouveau gouvernement.

Alors que la retraite de Hariri de la politique comportait le risque d’une stagnation et d’un désarroi supplémentaires, c’était aussi une sorte d’aveu que sous sa direction et celle de sa classe politique, la société libanaise avait souffert – et Hariri et ses semblables ne faisaient rien pour arrête ça.

Le vote de dimanche peut-il faire des progrès ?

Aucune élection n’apportera le changement radical dont le Liban a besoin et que le peuple libanais réclame depuis des années maintenant. Alors que Gharizi a reconnu la colère et la frustration ressenties par la plupart des Libanais, il a également déclaré à Vox que “les réseaux clientélistes et clientélistes des partis traditionnels au pouvoir sont profonds, ce qui signifie que beaucoup comptent encore et sont devenus de plus en plus dépendants, compte tenu de la crise économique actuelle, les largesses des partis pour les besoins de base. Cette dépendance “garantit que les partis traditionnels au pouvoir sont en mesure de mobiliser plus facilement leurs partisans aux urnes que les nouveaux venus de l’opposition naissante, garantissant ainsi un certain niveau de contrôle et d’influence dans le prochain parlement et gouvernement”, a-t-il déclaré.

Cela signifie que bien que le parti du Mouvement du futur de Hariri n’ait présenté aucun candidat, d’autres acteurs politiques traditionnels l’ont fait, notamment le mouvement chiite Hezbollah, qui détenait 71 sièges parlementaires avant les élections et dont les partisans auraient menacé les observateurs électoraux de l’Association libanaise pour la démocratie Élections. Mais d’autres partis traditionnels ont également eu recours à des méthodes peu recommandables pour assurer la victoire, selon Gharizi.

“Les partis au pouvoir traditionnels sont revenus à des stratégies de campagne éprouvées, ancrées dans la peur, la rhétorique sectaire et le clientélisme pour mobiliser les électeurs”, a-t-il déclaré. “Les groupes d’opposition sont dépeints par les partis au pouvoir comme étant soutenus et financés soit par des rivaux traditionnels, soit par des acteurs internationaux, ou comme étant trop faibles pour protéger la communauté de ‘l’autre'”.

En fin de compte, tout changement pour le Liban viendra de dirigeants indépendants, détachés des dirigeants qui ont la mainmise sur le pays depuis des décennies. Mais le mouvement d’opposition est nouveau, peu habitué à l’organisation politique et au développement de plates-formes et de stratégies, tandis que les partis traditionnels se sont appuyés sur leurs messages sectaires qui divisent, a déclaré Gharizi. Mais le fait que des candidats indépendants aient même participé à cette élection en nombre significatif « est en soi une étape clé dans le développement politique du Liban et continue le processus graduel et à long terme de refonte du système politique anachronique du Liban qui a commencé avec le événements d’octobre 2019 », selon Gharizi.

Alors que les acteurs politiques émergents ont enfin eu la chance de mener des campagnes, un récent rapport d’Oxfam cite « l’incapacité à présenter un discours politique unifié et fort qui en fait une alternative sérieuse aux élites dirigeantes actuelles » comme un revers majeur pour ces groupes. En l’absence de plates-formes politiques solides et de coalitions significatives – sans parler du financement pour soutenir les campagnes – le rapport met en garde, le mécontentement à l’égard de la classe dirigeante n’est tout simplement pas suffisant pour faire élire des candidats indépendants, et encore moins pour démanteler l’ensemble du système corrompu et diviseur.

En fin de compte, le résultat de cette élection critique dépend du taux de participation, comme l’a dit Gharizi à Vox. Mais à 18 h 30, heure locale, selon Sami Atallah, directeur fondateur et directeur de recherche du groupe de réflexion basé à Beyrouth The Policy Initiative, le taux de participation était faible – seulement 37,5 %. « Alors que les sunnites étaient censés boycotter, étonnamment, les chiites et les chrétiens avaient également une participation plus faible. Niveau élevé d’apathie des électeurs », il a tweeté dimanche.

À 18h30 nb, le taux de participation de 37,5% est faible par rapport à l’élection de 2018 de 49%. Alors que les sunnites étaient censés boycotter, étonnamment, les chiites et les chrétiens avaient également une participation plus faible. Niveau élevé d’apathie des électeurs #Libaneselections2022 — sami atallah (@samiatallah1) 15 mai 2022

Les résultats préliminaires devraient être disponibles dès lundi.