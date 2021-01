Le Liban entame un nouveau verrouillage au milieu de la flambée des cas de coronavirus

BEYROUTH (AP) – Le Liban a entamé jeudi un verrouillage national de 25 jours pour limiter la propagation du coronavirus alors que les infections atteignent un nouveau record dans le petit pays méditerranéen et que les patients submergent le secteur des soins de santé.

En Israël, le gouvernement s’est préparé à un arrêt de deux semaines alors que le taux d’infection du pays montait en flèche.

Le verrouillage au Liban est le troisième depuis que le premier cas a été signalé fin février. Il ferme la plupart des entreprises et limite le trafic en imposant une règle de plaque d’immatriculation impaire et paire tous les jours. Cela réduit également le nombre de vols dans le seul aéroport international du pays.

À compter de jeudi, un couvre-feu quotidien de 18 h 00 à 5 h 00 entrera en vigueur et durera jusqu’au 1er février.

Mercredi, le Liban a battu son record d’une journée de nouvelles infections à coronavirus à la veille du verrouillage avec 4 166 cas signalés en 24 heures.

Il est venu après une période de vacances au cours de laquelle des dizaines de milliers de visiteurs se sont rendus dans le pays pour célébrer Noël et le Nouvel An. Le Liban a également signalé 21 nouveaux décès de coronavirus mercredi, portant le nombre total de cas de coronavirus dans le petit pays méditerranéen à près de 200000, avec plus de 1500 décès.

«La meilleure façon de limiter la propagation est de rester à la maison», a déclaré le ministre sortant de la Santé, Hamad Hassan, à la chaîne de télévision locale LBC.

Dans le quartier commercial Hamra de Beyrouth, de nombreux magasins ont été fermés jeudi matin alors que des patrouilles de police passaient pour s’assurer que le verrouillage était mis en œuvre. Les points de contrôle de la police ont infligé des amendes aux automobilistes qui avaient violé les ordres de verrouillage.

Les premiers intervenants dans le pays frappé par une grave crise économique disent transporter près de 100 patients par jour vers des hôpitaux qui signalent désormais une occupation presque complète des lits et des unités de soins intensifs.

Le Liban a vu de nouvelles infections commencer à augmenter au cours de l’été, à la suite d’une explosion massive dans le port de Beyrouth en août qui a secoué la ville et son secteur de la santé, tuant plus de 200 personnes et en blessant 6000. En conséquence, les chiffres d’août ont augmenté de plus de 300% par rapport à juillet et ont augmenté depuis.

Le nouveau verrouillage intervient alors que le Liban était déjà aux prises avec une crise économique et financière sans précédent qui l’a conduit au défaut de paiement de sa dette et a fait plonger sa monnaie locale, perdant 80% de sa valeur par rapport au dollar.

La pénurie de devises fortes au Liban a fortement freiné les importations vers le pays tributaire des importations, y compris les médicaments et les fournitures médicales. De nombreux médicaments manquent dans les pharmacies alors que la crise s’aggrave.

Le gouvernement israélien a finalisé jeudi une série de mesures de verrouillage strictes alors que le taux d’infection du pays a grimpé en flèche ces dernières semaines.

Pendant deux semaines à compter de jeudi soir, les écoles israéliennes et toutes les entreprises non essentielles fermeront leurs portes, les rassemblements seront limités à cinq personnes à l’intérieur et 10 à l’extérieur, et les déplacements et les voyages à l’étranger restreints.

Israël a enregistré plus de 466 000 cas de coronavirus et au moins 3 527 décès, selon le ministère de la Santé. Le nombre de cas graves de COVID-19 a augmenté régulièrement au cours du mois dernier, alors même qu’Israël a commencé à déployer des vaccins auprès des populations à haut risque, y compris les agents de santé et les personnes âgées.

Le ministre israélien de la Santé Yuli Edelstein a écrit sur Twitter jeudi que le pays avait déjà vacciné près de 1,6 million de citoyens, soit plus de 17% de la population.

En Égypte, les chrétiens coptes orthodoxes n’ont pas été autorisés à assister à la messe la veille de Noël alors que le pays lutte contre une augmentation des cas de coronavirus.

L’église a annulé les célébrations dans tout le pays et n’a autorisé qu’un nombre limité de clercs à la messe de minuit à la veille de Noël orthodoxe. Les coptes célèbrent Noël selon le calendrier julien, ce qui signifie qu’il tombe le 7 janvier.

L’Égypte a signalé près de 145 000 cas confirmés de coronavirus, dont près de 8 000 décès. Cependant, le nombre réel de cas de COVID-19 en Égypte serait beaucoup plus élevé, principalement en raison des tests limités et du nombre de patients traités à domicile ou dans des hôpitaux privés.