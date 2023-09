Le Liban enquête sur une fusillade devant l’ambassade américaine

Les agences de sécurité libanaises ont ouvert une enquête sur une fusillade survenue tard dans la nuit devant l’ambassade américaine au Liban, qui n’a fait aucun blessé, ont annoncé jeudi des responsables.

Personne n’a revendiqué la responsabilité des tirs d’armes légères de mercredi soir à proximité de l’entrée du complexe fortement fortifié d’Awkar, dans la banlieue nord-est de Beyrouth. Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’incident était une attaque à motivation politique.

Le porte-parole de l’ambassade américaine, Jake Nelson, a déclaré qu' »il n’y a eu aucun blessé et que nos installations sont sûres ». Il a ajouté : « Nous sommes en contact étroit avec les autorités chargées de l’application des lois du pays hôte ».

DES SYRIENS QUI TENTENT D’ENTRER ILLÉGALEMENT AU LIBAN BLESSÉS PAR L’EXPLOSION D’UNE MINE TERRESTRIELLE

Peu de temps après la fusillade, l’armée libanaise a pris des mesures à proximité de l’ambassade et les agences de sécurité ont ensuite ouvert une enquête, notamment en analysant les caméras de sécurité dans la zone, a déclaré un responsable libanais sous couvert d’anonymat, conformément à la réglementation.

Cette année marquait le 40e anniversaire de l’attentat à la bombe meurtrier contre l’ambassade américaine à Beyrouth le 18 avril 1983, qui avait tué 63 personnes, dont au moins 17 Américains. De hauts responsables de la CIA figuraient parmi les personnes tuées lors de l’attaque de l’ambassade en 1983 dans un quartier côtier de Beyrouth. Un responsable américain a imputé la responsabilité au groupe militant Hezbollah.

Ces dernières années, aucune attaque contre l’ambassade n’a été signalée, bien que le Liban ait une longue histoire d’attaques contre les Américains depuis le début de la guerre civile de 1975 à 1990.

En 2008, une explosion a visé un véhicule de l’ambassade américaine dans le nord de Beyrouth, tuant au moins trois Libanais et blessant un passant américain et un employé de l’ambassade locale. L’explosion, qui a endommagé le SUV blindé et plusieurs autres véhicules, a eu lieu juste avant une réception d’adieu de l’ambassadeur américain dans un hôtel du centre de Beyrouth.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En octobre 1983, un attentat à la bombe contre un camion a tué 241 militaires américains dans la caserne des Marines américains à l’aéroport de Beyrouth.

En 1976, l’ambassadeur américain au Liban, Francis E. Meloy Jr., et son assistant, Robert O. Waring, ont été kidnappés et abattus à Beyrouth. En 1984, William Buckley, chef de la station de la CIA à Beyrouth, a été kidnappé et assassiné par le groupe du Jihad islamique.

Les États-Unis ont retiré tous leurs diplomates de Beyrouth en septembre 1989 et n’ont rouvert leur ambassade qu’en 1991.