Le Liban en « état de guerre » – chef du Hezbollah — RT World News

L’opération de sabotage est une attaque « sans précédent » de la part d’Israël, a déclaré Hassan Nasrallah

Israël a commis une « massacre » En faisant exploser des milliers de téléavertisseurs à travers le Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré, décrivant l’opération, largement attribuée au Mossad israélien, comme « une déclaration de guerre ».

Dans un discours très attendu suite aux attaques de cette semaine, Nasrallah a accusé Israël d’avoir commis une « massacre » sans tenir compte des pertes civiles.

« C’est du terrorisme pur et dur. Nous les appellerons le massacre de mardi et le massacre de mercredi. Ce sont des crimes de guerre ou au moins une déclaration de guerre », a déclaré Nasrallah. Notant que certains des engins avaient explosé dans des écoles, des hôpitaux et des immeubles résidentiels, le chef du Hezbollah a déclaré que l’opération avait dépassé les frontières de l’Irak. « toutes les restrictions et lignes rouges. »















« Il ne fait aucun doute que nous avons subi un coup sécuritaire et humanitaire majeur, sans précédent dans l’histoire de notre résistance », il a concédé. « Nous avons été durement touchés, mais c’est la guerre et nous comprenons que l’ennemi a une supériorité technologique. »

Des milliers de bipeurs – un moyen de communication peu sophistiqué et supposé sécurisé utilisé par les membres du Hezbollah – ont explosé simultanément mardi à travers le Liban, tuant une douzaine de personnes et en blessant 3 000 autres. Une deuxième vague d’explosions a eu lieu mercredi, touchant cette fois des radios portatives. Jeudi, un total de 37 personnes avaient été tuées, dont au moins deux enfants, selon le ministère libanais de la Santé.

Israël n’a pas revendiqué la responsabilité des explosions, mais des sources américaines, israéliennes et libanaises ont identifié le Mossad, l’agence de renseignement israélienne, comme étant le coupable. Citant des sources anonymes, le New York Times a affirmé jeudi que le Mossad avait créé une fausse société en Hongrie pour produire les appareils sous licence d’une société taïwanaise. Les téléavertisseurs étaient remplis d’un composé explosif appelé PETN, qui pouvait être déclenché à distance, et ont été expédiés au Liban à partir de 2022, a affirmé le journal.















Des responsables américains ont déclaré mercredi à Axios que le Mossad avait l’intention de déclencher les téléavertisseurs comme premier coup dans une guerre totale avec le Hezbollah, mais a décidé de les faire exploser plus tôt au cas où le Hezbollah découvrirait le complot.

Immédiatement après les explosions de mercredi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a annoncé que « une nouvelle phase » Alors que la guerre d’Israël, qui durait depuis près d’un an, commençait, celle-ci se concentrait sur le Hezbollah plutôt que sur le Hamas. « Le centre de gravité se déplace vers le nord. Nous détournons les forces, les ressources et l’énergie vers le nord », a-t-il déclaré, selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux par son bureau.