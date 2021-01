BEYROUTH (AP) – Le Liban a atteint un nouveau record quotidien de décès par COVID-19 mardi, enregistrant 73 décès alors que les manifestants descendaient dans la rue pour une deuxième journée pour dénoncer les mesures de verrouillage strictes mises en place pour freiner une augmentation épuisante des infections.

Le ministère de la Santé a déclaré que le nombre de décès liés au virus, qui en un jour est passé au-dessus de 60 pour la première fois, a atteint près de 2500 dans le petit pays.

Les infections quotidiennes ont grimpé en flèche ces dernières semaines et les hôpitaux ont eu du mal avec les patients atteints de COVID-19, signalant une occupation presque complète des lits de soins intensifs. Près de 286 000 infections ont été enregistrées depuis février dernier.

Pour répondre à la crise, le gouvernement a imposé un verrouillage national de près d’un mois, le plus strict depuis que le virus a frappé le Liban.

Les mesures en place depuis la mi-janvier pour lutter contre la propagation du virus ont été critiquées par beaucoup comme venant trop tard, en particulier après que le gouvernement a assoupli les restrictions précédentes pour permettre les dépenses de la saison des vacances des expatriés en visite. Beaucoup ont vu la relaxation comme la raison de l’aggravation d’une poussée d’infections déjà en plein essor en décembre.

Mardi, des dizaines de manifestants sont descendus dans les rues de Tripoli, la deuxième plus grande ville du Liban et la plus pauvre du Liban, pour la deuxième journée consécutive exigeant la fin du verrouillage et remettant en question la gestion par le gouvernement de ce que certains ont appelé une crise sanitaire artificielle.

Les manifestants ont bombardé les bureaux du gouvernement avec des pierres et bloqué une place principale. L’armée a été déployée pour contenir les émeutiers, qui ont incendié un véhicule garé dans la zone, selon l’Agence nationale de presse du Liban.

Des dizaines de personnes se sont également rassemblées dans le centre de Beyrouth, bloquant deux artères principales à l’est et au nord de la ville. Les manifestants ont également brûlé des pneus et bloqué l’autoroute entre Beyrouth et le sud.

Dans la région orientale de la Bekaa, la fumée et le feu se sont élevés au-dessus de l’autoroute reliant la région à la capitale alors que des dizaines de manifestants ont brûlé des pneus et des poubelles.

«La rue explose à nouveau», lit-on dans le journal télévisé du soir sur la chaîne de télévision privée LBC.

Le Liban, un pays de près de 5 millions et de plus d’un million de réfugiés, traverse une crise économique sans précédent qui a précédé la pandémie et les restrictions imposées pour la combattre.

La monnaie du pays a chuté, perdant plus de 80% de sa valeur. Les banques ont imposé des contrôles sur les retraits et les transferts pour protéger la diminution des réserves de change. Le chômage et l’inflation sont montés en flèche.

La classe dirigeante libanaise est confrontée à une colère populaire croissante depuis que les Libanais sont descendus dans la rue lors des plus grandes manifestations jamais organisées dans tout le pays en octobre 2019. Les manifestants les ont accusés de mal gérer et de voler le pays de ses ressources et de le plonger dans la pauvreté. Les manifestations se sont calmées en partie à cause de la pandémie, mais aussi parce que la classe politique s’est accrochée au pouvoir et que des divisions sont apparues parmi les manifestants.

Pendant ce temps, le gouvernement à court d’argent n’était pas prêt à fournir une assistance aux entreprises en difficulté ou aux chômeurs. Une explosion massive l’été dernier dans le port de Beyrouth a tué plus de 200 personnes et blessé des milliers de personnes, causant de graves destructions dans la ville et une aggravation des conditions économiques.