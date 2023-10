Au Liban, on craint de plus en plus que les combats entre le groupe armé Hezbollah et Israël ne deviennent incontrôlables, alors même que de nombreux habitants sympathisent avec les Palestiniens bombardés à Gaza pendant la guerre entre Israël et le Hamas.

Ces derniers jours, le groupe armé libanais et Israël ont lancé des attaques plus profondes l’un sur l’autre, une escalade par rapport aux escarmouches précédentes limitées à la région frontalière entre Israël et le Liban.

Les attaques visent principalement les avant-postes militaires et les combattants, même si quelques victimes civiles ont été enregistrées.

La plupart des villages libanais pris entre deux feux ont été vidés de leurs habitants, nombre d’entre eux ayant fui vers le bastion du Hezbollah dans la banlieue de la capitale Beyrouth. Cette zone reste sûre pour le moment.

“J’espère vraiment qu’une guerre totale ne commencera pas, car elle ne s’arrêtera jamais”, a déclaré Elie Khoury, 30 ans, depuis son magasin de téléphonie à Beyrouth. «Nous ne pourrons pas gérer cela [economically]. Nous n’avons même pas assez de médicaments et il y a une pénurie de seringues dans les hôpitaux.»

Un en ligne pétition, qui compte déjà 8 939 signatures, a appelé le gouvernement libanais à ne pas se laisser entraîner dans la guerre. Il prévient que le Liban pourrait autrement devenir un autre « champ de bataille pour les guerres par procuration » menées par les puissances étrangères.

Certains habitants ont cependant déclaré à Al Jazeera qu’ils soutiendraient le Liban à adopter une attitude plus agressive, citant le nombre élevé de morts résultant des attaques israéliennes sur Gaza.

Plus de 8 000 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens en cours, selon le ministère de la Santé de Gaza. Sur ce chiffre, 3 195 étaient des enfants. C’est plus que le nombre total d’enfants tués chaque année dans les zones de conflit à travers le monde depuis 2019, selon l’organisation non gouvernementale Save the Children.

« Les Israéliens tuent des enfants. Ce qui se passe à Gaza n’est pas une guerre. C’est un massacre», a déclaré Jack Topalian, qui tient un stand de café à Beyrouth. « Comment pouvons-nous garder le silence ?

« Un modèle stable »

Le Hezbollah et Israël ont jusqu’à présent évité de frapper de grands centres urbains sur leurs territoires respectifs et de causer de graves pertes civiles, deux précautions requises par le droit international humanitaire.

« Tous deux ont évacué leurs villages afin de limiter le nombre de morts humaines », a déclaré Randa Slim, experte libanaise au Middle East Institute.

Néanmoins, elle a noté que la recrudescence de la violence est inquiétante. Le Hezbollah a affirmé avoir perdu 50 combattants dans les combats, et Israël a déclaré que six de ses soldats étaient également morts.

« Nous constatons une escalade constante tous les quelques jours. C’est une tendance constante », a déclaré Slim. “La tendance est révélatrice… mais jusqu’à présent, elle ne semble pas incontrôlable.”

Pendant ce temps, les combattants palestiniens basés au Liban ont également intensifié leurs attaques.

Le 29 octobre, le groupe palestinien Hamas a déclaré que ses combattants avaient tiré des roquettes depuis le Liban, tandis qu’un autre groupe armé palestinien a également revendiqué la responsabilité du lancement d’explosifs vers le nord d’Israël.

L’implication de combattants palestiniens permet au Hezbollah de revendiquer un déni plausible si ses forces franchissent les « lignes rouges » israéliennes, comme tuer des civils ou attaquer des villes habitées, a déclaré Slim.

Mais ces attaques menées par les Palestiniens sont la source de tensions au Liban. Des groupes comme l’Organisation de libération de la Palestine ont joué un rôle de premier plan dans la guerre civile qui a duré 15 ans au Liban avant d’en être expulsés en 1982. La présence d’autres combattants palestiniens reste controversée.

«C’est un risque calculé sur [Hezbollah’s] partie », a déclaré Slim à propos de la collaboration lâche du groupe avec les combattants palestiniens, « parce que pour la majorité du Liban, cela rappelle de mauvais souvenirs ».

Paralysie politique

Le Premier ministre par intérim du Liban, Najib Mikati, a déclaré lundi à l’AFP qu’il s’efforçait d’éviter une guerre malgré l’escalade à sa frontière sud.

“[The] Les Libanais en ont assez des guerres », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Hezbollah – une force bien plus puissante que l’armée nationale libanaise – a géré la situation « de manière rationnelle et sage ». Mais il a exprimé sa crainte que le Liban ne sombre dans la guerre, déclenchant un conflit régional plus vaste.

« Le chaos pourrait engloutir tout le Moyen-Orient », a-t-il prévenu.

Walid Joumblatt, chef de la minorité druze du Liban, a également déclaré que « le sort du Liban est en jeu » et que les dirigeants du pays conseillent au Hezbollah de ne pas intensifier ses attaques.

Cependant, aucun des deux dirigeants n’a d’influence sur le Hezbollah, qui est soutenu au niveau régional par l’Iran.

Hassan Nasrallah, qui est le secrétaire général du Hezbollah, devrait prononcer un discours vendredi sur la lutte du groupe avec Israël et sur les bombardements israéliens en cours sur Gaza. Ses paroles pourraient façonner le sort du pays et de la région.

« Les Israéliens sont incapables d’avancer au Liban par voie terrestre. Mais nous devons quand même être prudents et surveiller la situation jusqu’à ce que Nasrallah parle », a déclaré Qassem Kassir, un commentateur libanais proche du Hezbollah.

Un député libanais, qui s’est entretenu anonymement avec Al Jazeera compte tenu de la sensibilité de la situation, a déclaré que ce serait un désastre si le Liban entrait dans un conflit plus large avec Israël étant donné sa crise économique aiguë, son manque de cohésion sociale et l’absence de président. .

Le Parlement libanais n’a jusqu’à présent pas été en mesure d’élire un successeur à l’ancien président Michel Aoun, qui a quitté ses fonctions il y a un an.

Le député a ajouté que les discussions au Parlement tournent principalement autour de la mobilisation du soutien aux Palestiniens de Gaza et des préparatifs d’urgence en cas de guerre totale.

« Nous devrions avoir une position claire pour arrêter la guerre à Gaza, pour être [in support] du peuple palestinien et de prendre position », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Mais la situation au Liban est également dangereuse… et nous souhaitons une désescalade. »