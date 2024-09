Le Liban connaît sa journée de conflit la plus meurtrière depuis 2006, les frappes israéliennes faisant 182 morts, selon les autorités

MARJAYOUN, Liban (AP) — Les frappes israéliennes de lundi ont tué plus de 180 Libanais dans le barrage le plus meurtrier depuis la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, alors que l’armée israélienne a averti les habitants du sud et de l’est du Liban d’évacuer leurs maisons avant une campagne aérienne élargie contre le Hezbollah.

Des milliers de Libanais ont fui le sud du pays, et l’autoroute principale qui mène à la ville portuaire de Saïda a été encombrée de voitures se dirigeant vers Beyrouth, ce qui constitue le plus grand exode depuis les combats de 2006. Plus de 700 autres personnes ont été blessées dans les frappes, un bilan effarant pour un pays qui se remet encore d’une attaque meurtrière contre des appareils de communication la semaine dernière.

Le gouvernement a ordonné mardi la fermeture des écoles et des universités dans la majeure partie du pays et a commencé à préparer des abris pour les personnes déplacées du sud.

L’armée israélienne a annoncé avoir frappé lundi quelque 300 cibles, en précisant qu’elle visait des sites d’armes du Hezbollah. Certaines frappes ont touché des zones résidentielles de villes du sud et de l’est de la vallée de la Bekaa. Une frappe a touché une zone boisée jusqu’à Byblos, dans le centre du Liban, à plus de 130 kilomètres de la frontière au nord de Beyrouth.

L’armée a annoncé qu’elle élargissait ses frappes aériennes à certaines zones de la vallée, le long de la frontière orientale du Liban avec la Syrie. Le Hezbollah est présent depuis longtemps dans la vallée, où le groupe a été fondé en 1982 avec l’aide des gardiens de la révolution iranienne.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a répété les avertissements exhortant les habitants à évacuer immédiatement les zones où le Hezbollah stocke des armes, y compris dans la vallée.

Le Hezbollah a annoncé dans un communiqué avoir tiré des dizaines de roquettes sur un poste militaire israélien en Galilée. Il a également visé pour la deuxième journée consécutive les installations de la société de défense Rafael, basée à Haïfa.

Alors qu’Israël menait ses attaques, les autorités israéliennes ont signalé une série de sirènes annonçant des raids aériens dans le nord d’Israël, avertissant de tirs de roquettes en provenance du Liban.

Les avertissements d’évacuation étaient les premiers du genre depuis près d’un an. conflit qui s’intensifie sans cesse et est intervenu après un échange de tirs particulièrement intense dimanche. Le Hezbollah a lancé environ 150 roquettes, missiles et drones vers le nord d’Israël en représailles aux frappes qui ont tué un commandant de haut rang et des dizaines de combattants.

Il n’y a eu aucun signe d’un exode immédiat des villages du sud du Liban, et l’avertissement a laissé ouverte la possibilité que certains résidents puissent vivre dans ou à proximité des structures ciblées sans savoir qu’ils sont en danger.

L’augmentation des frappes et des contre-attaques a fait craindre une guerre totale, alors même qu’Israël continue de lutter contre le Hamas à Gaza et tente de restituer des dizaines d’otages capturés. dans l’attaque du Hamas du 7 octobreLe Hezbollah a promis de poursuivre ses frappes en solidarité avec les Palestiniens et le Hamas, un autre groupe armé soutenu par l’Iran. Israël s’est engagé à rétablir le calme à sa frontière nord.

Des journalistes de l’Associated Press dans le sud du Liban ont signalé de lourdes frappes aériennes ciblant de nombreuses zones lundi matin, y compris certaines loin de la frontière.

L’Agence nationale de presse libanaise (ANI) a indiqué que les frappes avaient touché une zone boisée de la province centrale de Byblos, à environ 130 kilomètres au nord de la frontière israélo-libanaise, pour la première fois depuis le début des échanges en octobre. Aucun blessé n’y a été signalé. Israël a également bombardé des cibles dans les régions de Baalbek et Hermel, dans le nord-est du pays, où un berger a été tué et deux membres de sa famille ont été blessés, selon l’agence de presse. Au total, 30 personnes ont été blessées lors des frappes.

Le ministère libanais de la Santé a estimé le bilan des victimes à 182 morts. Il a demandé aux hôpitaux du sud du Liban et de l’est de la vallée de la Bekaa de reporter les opérations chirurgicales qui pourraient être effectuées ultérieurement. Le ministère a indiqué dans un communiqué que sa demande visait à maintenir les hôpitaux prêts à prendre en charge les blessés par « l’agression croissante d’Israël contre le Liban ».

Un responsable militaire israélien a déclaré qu’Israël se concentrait sur des opérations aériennes et n’avait pas de plans immédiats pour une opération terrestre. Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation, a déclaré que les frappes visaient à limiter la capacité du Hezbollah à lancer de nouvelles frappes contre Israël.

Les médias libanais ont rapporté que les habitants ont reçu des SMS les exhortant à s’éloigner de tout bâtiment où le Hezbollah stocke des armes jusqu’à nouvel ordre.

« Si vous vous trouvez dans un bâtiment abritant des armes du Hezbollah, éloignez-vous du village jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire dans le message en arabe, selon les médias libanais.

Le ministre libanais de l’Information, Ziad Makary, a déclaré dans un communiqué que son bureau à Beyrouth avait reçu un message enregistré demandant aux gens de quitter le bâtiment.

« Cela s’inscrit dans le cadre de la guerre psychologique menée par l’ennemi », a déclaré Makary, exhortant les gens à « ne pas accorder à cette question plus d’attention qu’elle ne le mérite ».

On ignore encore combien de personnes seront affectées par les ordres israéliens. Les communautés des deux côtés de la frontière ont été en grande partie vidées de leur population en raison des échanges de tirs quasi quotidiens.

Israël accuse le Hezbollah d’avoir transformé des localités entières du sud en bases militantes, en dissimulant des lance-roquettes et d’autres infrastructures. Cela pourrait conduire l’armée israélienne à mener une campagne de bombardements particulièrement intense, même si aucune force terrestre n’intervient.

L’armée a déclaré avoir ciblé plus de 150 sites assiégés lundi matin. Les habitants de différents villages du sud du Liban ont publié sur les réseaux sociaux des photos de frappes aériennes et de larges panaches de fumée. L’Agence nationale de presse officielle a également fait état de frappes aériennes sur différentes zones.

Une frappe aérienne israélienne sur une banlieue de Beyrouth vendredi a tué un haut commandant militaire du Hezbollah et plus d’une douzaine de combattants, ainsi que des dizaines de civils, dont des femmes et des enfants.

La semaine dernière, des milliers d’appareils de communication, utilisés principalement par des membres du Hezbollah, ont explosé dans différentes régions du Libantuant 39 personnes et blessant près de 3 000 autres. Le Liban a accusé Israël d’être responsable de ces attaques, mais Israël n’a ni confirmé ni nié sa responsabilité.

Le Hezbollah a commencé à tirer sur Israël un jour après l’attaque du 7 octobre, dans le but, selon lui, de contraindre les forces israéliennes à aider les combattants palestiniens à Gaza. Israël a riposté par des frappes aériennes et le conflit s’est intensifié au cours de l’année écoulée.

Les combats ont fait des centaines de morts au Liban, des dizaines en Israël et des dizaines de milliers de déplacés des deux côtés de la frontière. Ils ont également déclenché des incendies de broussailles qui ont détruit des terres agricoles et défiguré le paysage.

Israël a promis de repousser le Hezbollah de la frontière afin que ses citoyens puissent rentrer chez eux, affirmant qu’il préfère le faire par la voie diplomatique mais qu’il est prêt à utiliser la force. Le Hezbollah a déclaré qu’il poursuivrait ses attaques jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit instauré à Gaza, mais qui semble de plus en plus insaisissable alors que la guerre approche de son anniversaire.

Des militants du Hamas ont pris d’assaut le sud d’Israël le 7 octobre, tuant quelque 1 200 personnes, principalement des civils, et en enlevant environ 250. Une centaine de captifs sont toujours détenus à Gaza, dont un tiers seraient morts, la plupart des autres ayant été libérés lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

L’offensive israélienne a fait plus de 41 000 morts palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte. Il indique que les femmes et les enfants représentent un peu plus de la moitié des victimes. Israël affirme avoir tué plus de 17 000 militants, sans fournir de preuves.

___

Lidman a fait son reportage depuis Jérusalem et Mroue depuis Beyrouth. Abby Sewell, journaliste à l’Associated Press à Beyrouth, a contribué à ce reportage.

___

