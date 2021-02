BEYROUTH (AP) – Le gouvernement provisoire libanais a augmenté lundi le prix du pain et de la farine subventionnés pour la quatrième fois en moins d’un an dans un contexte de crise économique paralysante.

Le Liban était aux prises avec la pire crise économique de son histoire avant même la crise de santé publique provoquée par la pandémie. Le gouvernement a fait défaut sur sa dette extérieure l’année dernière dans un contexte de dette publique croissante, de baisse des revenus et des devises.

Les banques ont fermé leurs portes pendant deux semaines et limité les transferts et les retraits alors que les manifestations à l’échelle nationale se propageaient et que la monnaie locale chutait. Attachée au dollar depuis près de 30 ans, la livre libanaise a perdu 80% de sa valeur alors que le marché noir prospère.

Le chômage s’est aggravé, l’inflation a grimpé en flèche et près de la moitié de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Les verrouillages et restrictions répétés en raison de la flambée des cas de coronavirus ont ajouté aux difficultés.

Signe de l’aggravation de la crise, le gouvernement a augmenté en juin de plus de 30% le prix du pain plat, un aliment de base au Liban, pour la première fois en une décennie. Il a depuis augmenté le prix deux fois avant lundi.

Le ministre de l’Economie Raoul Nehme a déclaré lundi que le prix d’un sac de pain plat serait revu si la monnaie locale gagnait en vigueur face au dollar ou si le prix du blé dans le monde baissait.

Pour l’instant, Nehme a déclaré qu’un petit sac de pain plat se vendrait à 1750 livres libanaises (20 cents au taux du marché noir), contre 1250 livres (14 cents). Le poids du sac augmenterait de 50 grammes (1,7 once).

Le propriétaire d’une boulangerie nationale bien connue, Assaad Bou Habib, a déclaré qu’il s’attend à une nouvelle hausse des prix dès que les réserves de change du gouvernement diminueront. Il a déclaré que son entreprise, Wooden Bakery, ne survit que grâce aux franchises qu’elle a ailleurs dans la région.

«Si nous n’avions pas de succursales à l’étranger, notre situation au Liban aurait été catastrophique», a déclaré Bou Habib.

La boulangerie de Bou Habib, qui vend également d’autres produits de boulangerie, vend principalement du pain de base alors que les consommateurs se débattent économiquement. Il a déclaré qu’il avait déjà dû puiser dans les réserves de son entreprise et qu’il avait cessé de faire des bénéfices.

Pour aggraver les choses, les ingrédients essentiels à la cuisson, tels que le sucre et la levure, sont également rares, a déclaré Bou Habib.

«C’est un danger pour chaque boulangerie», dit-il.