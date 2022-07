Le Liban attend des importations cruciales de blé et une aide internationale

L’inflation des aliments et des boissons sur une base annuelle a bondi à 332% en juin, et le chiffre d’inflation plus large est passé à 210% au cours du même mois, selon données gouvernementales .

La Banque mondiale a accordé en mai au Liban un prêt de 150 millions de dollars, que le Parlement a approuvé mardi. Le prêt “vise à financer des importations immédiates de blé pour éviter la rupture de l’approvisionnement à court terme et aider à garantir du pain abordable pour les ménages pauvres et vulnérables, y compris les populations déplacées et les réfugiés au Liban”, a déclaré la Banque mondiale à CNBC par e-mail.

“Le projet contribuera également à renforcer la capacité de gouvernance dans le secteur du blé et à mettre le système de production agricole et alimentaire sur la voie de la reprise et d’une plus grande résilience.”

Salam dit que le prêt de la Banque mondiale durera entre six et neuf mois, selon le prix mondial du blé.

“Jusqu’à présent, le prix a baissé”, a déclaré Salam à CNBC. “L’estimation est que ce prêt servira au pays pour environ huit mois de fournitures.”