Le Liban annonce une hausse du taux de change fixe par rapport au dollar

La livre libanaise a été indexée à un peu plus de 1 500 livres pour un dollar en 1997 afin d’encourager la confiance des investisseurs et de freiner l’hyperinflation après ses 15 ans de guerre civile. Depuis, l’économie connaît des difficultés après des années de conflit, de paralysie politique et de troubles. Fin 2019, le pays a commencé à sombrer dans ce que la Banque mondiale considère comme l’une des pires crises économiques depuis plus d’un siècle.