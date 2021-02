Le Liban administre les premiers vaccins aux agents de santé, aux personnes âgées

BEYROUTH (AP) – Le Liban a administré dimanche ses premiers injections de vaccin COVID-19, un médecin de l’unité de soins intensifs et un comédien bien connu de 93 ans devenant les premiers à recevoir des doses de Pfizer-BioNTech.

Le Liban a lancé sa campagne de vaccination un jour après avoir reçu le premier lot de vaccin – 28 500 doses de Bruxelles, près de l’endroit où Pfizer possède une usine de fabrication. D’autres devraient arriver dans les semaines à venir.

Le déploiement sera surveillé par la Banque mondiale et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour assurer une manipulation sûre et un accès juste et équitable pour tous les Libanais.

Les crises politique, économique et sanitaire du Liban ont convergé, aggravant les troubles du pays et la colère et la méfiance du public à l’égard de la classe dirigeante de longue date. Le gouvernement n’a pas proposé de filets de sécurité sociale ou de réforme structurelle pour garantir l’assistance internationale.

Le Liban a un gouvernement intérimaire depuis l’été dernier après la démission du Premier ministre Hassan Diab. Il a démissionné à la suite d’une explosion massive dans le port de la capitale en août qui a tué plus de 200 personnes et en a blessé des milliers, mettant à l’épreuve le secteur des soins de santé en difficulté et plongeant le pays plus profondément dans la crise.

Depuis l’explosion, les groupes politiques rivaux n’ont pas été en mesure de s’entendre sur un nouveau gouvernement et les réformes exigées par la communauté internationale pour offrir leur assistance. Les restrictions pandémiques n’ont fait qu’aggraver la crise économique.

Les organisations internationales et les pays alliés n’ont accordé qu’une aide humanitaire pour faire face à l’explosion des ports et à l’aggravation de la pandémie.

La Banque mondiale a offert un prêt de 34 millions de dollars pour aider à payer les vaccins Pfizer-BioNTech pour le Liban qui vaccineront plus de 2 millions de personnes. Près de 3 millions d’autres doses de vaccin devraient être obtenues grâce au programme COVAX soutenu par l’ONU. Les deux sont gratuits.

Le secteur privé a négocié séparément pour plus de vaccins.

Le Liban est au milieu d’une flambée des cas de coronavirus. Il a enregistré environ 337 000 cas et 3 961 décès depuis son premier cas confirmé en février dernier.

L’histoire continue

Le pays de plus de 6 millions d’habitants, dont plus d’un million de réfugiés, a d’abord réussi à contenir le virus. Mais depuis l’explosion d’août, il a été témoin d’une poussée qui n’a fait qu’empirer pendant la période des fêtes. C’est à ce moment-là que le gouvernement, cherchant à relancer l’économie, a assoupli les restrictions en place pendant des mois alors que près de 80000 expatriés sont arrivés au Liban.

Après des décès et des infections records, le Liban a imposé son verrouillage le plus strict à ce jour début janvier, avec des couvre-feux de 24 heures et seuls les services de base fonctionnaient. Le verrouillage s’atténue lentement.

Mais reflétant un public sceptique, seules 450 000 personnes se sont inscrites pour se faire vacciner, selon le ministre de la Santé Hamad Hassan.

Il y a eu des scènes de surpeuplement dans certains des hôpitaux administrant les premières doses du vaccin en présence des médias et des responsables.

Le directeur régional de la Banque mondiale, Saroj Kumar Jha, a déclaré dimanche que les équipes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge surveillaient les procédures relatives aux violations et a exhorté les Libanais à suivre les règles.

«Tout le monde, s’il vous plaît, attendez votre tour!» Jha a tweeté.

Le chef de l’unité de soins intensifs de l’hôpital principal du pays dans la lutte contre le virus, le Dr Mahmoud Hassoun, a été le premier à recevoir le vaccin. Après son inoculation, Hassoun a exhorté les Libanais à s’inscrire pour obtenir le vaccin afin d’assurer l’immunité de la communauté.

«Veuillez prendre le vaccin, peu importe lequel, dès que possible», a-t-il lancé au public via LBC TV.

Salah Tizani, un acteur célèbre au Liban qui s’appelle Abu Salim, a été le premier parmi le public de 75 ans et plus à se faire vacciner.

Diab a rendu hommage aux travailleurs de première ligne surchargés et débordés du pays.

«Vous êtes les soldats inconnus qui ont porté un lourd fardeau pendant un an et qui ont assumé la responsabilité», a-t-il déclaré à l’équipe médicale de l’hôpital universitaire Rafik Hariri.

Quelque 55 000 agents de santé à haut risque devraient recevoir les premières doses.

À l’extérieur de l’hôpital de l’Université américaine de Beyrouth, des médecins et des infirmières ont fait la queue pour recevoir le vaccin. L’hôpital privé a déclaré qu’il visait à vacciner 180 personnes dimanche.

Le Dr Rasha Sawaya, médecin urgentiste pédiatrique, a été parmi les premiers à recevoir le vaccin.

«Je me sens privilégié, excité que cela arrive au Liban. Une bonne chose pour une fois, c’est de travailler », dit-elle.

__

L’écrivain d’Associated Press Fay Abuelgasim a contribué à ce rapport.