Le Liban a entravé « sans vergogne » l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth – Amnesty International

L’explosion du 4 août 2020 a détruit des pans entiers de la ville portuaire, causant des milliards de dollars de dégâts, tuant plus de 200 personnes et en blessant plus de 7 500. Ce fut l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire, au cours de laquelle des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium ont explosé dans un entrepôt. Cependant, malgré les ravages causés par l’explosion, aucun responsable libanais n’a été inculpé pour cet incident.

S’exprimant au nom des familles des victimes avant l’anniversaire de l’explosion, Amnesty International a condamné de manière cinglante la réticence des autorités à coopérer aux enquêtes sur l’explosion.

« Les autorités libanaises ont passé l’année dernière à entraver sans vergogne la quête de vérité et de justice des victimes à la suite de l’explosion catastrophique du port de Beyrouth.

Les autorités libanaises ont promis une enquête rapide ; au lieu de cela, ils ont effrontément bloqué et bloqué la justice à chaque instant, malgré une campagne inlassable pour la justice et la responsabilité pénale des survivants et des familles des victimes.

Peu de temps après l’explosion, les autorités libanaises ont arrêté 16 responsables du port, chargés de superviser le stockage et la sécurité à quai depuis 2014. En décembre 2020, le Premier ministre libanais par intérim de l’époque, Hassan Diab, et trois anciens ministres ont été inculpés de négligence. Cependant, aucune condamnation n’a suivi et les familles des victimes ont accusé les politiciens de protéger les hauts fonctionnaires des poursuites, accusant plutôt des individus de bas niveau.

Le juge supervisant l’enquête sur l’explosion, Fadi Sawan, a été démis de ses fonctions en février après que des politiciens ont accusé la personnalité judiciaire d’avoir outrepassé ses pouvoirs et mis en doute son impartialité. À l’époque, Legal Agenda, un groupe de défense des droits, affirmait que cette décision pourrait dissuader un futur juge d’enquêter sur des personnalités politiques et de les tenir responsables de leurs actes.

Selon Amnesty, des documents divulgués montrent que les autorités libanaises ont à plusieurs reprises mis en garde les gouvernements successifs contre les dangereux stocks de produits chimiques dans le port, mais aucune mesure n’a été prise pour garantir la sécurité de la zone. L’ancien Premier ministre Diab et des membres de son gouvernement ont nié tout acte répréhensible concernant l’explosion ou le stockage de produits chimiques dans le port.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!