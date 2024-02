Le LHC accorde une libération sous caution à Parvez Elahi dans une affaire de nomination illégale – Pakistan

La Haute Cour de Lahore (LHC) a accordé mercredi la libération sous caution au président du PTI, Parvez Elahi, dans une affaire relative à une nomination présumée illégale effectuée à l’Assemblée du Pendjab lors de son récent mandat en tant que ministre en chef.

Initialement placé en détention le 1er juin de l’année dernière, l’ancien CM du Pendjab a fait face à une série de libérations et de nouvelles arrestations, et est resté en détention depuis. Les contestations judiciaires ont coïncidé avec la répression de l’État contre le PTI qui a suivi les violentes manifestations du 9 mai qui ont vu d’importantes installations gouvernementales et militaires vandalisées.

L’affaire en question concerne la nomination illégale présumée de Muhammad Khan Bhatti en tant que secrétaire principal du ministre en chef pendant le mandat d’Elahi en tant que CM du Pendjab.

Cependant, Elahi ne devrait pas être libéré car il est toujours en état d’arrestation dans d’autres affaires.

Aujourd’hui, le juge Shehram Sarwar Chaudhary a présidé l’audience tandis que les avocats Amir Saeed Rawn et Farman Munis comparaissaient en tant que conseils d’Elahi.

Au cours de l’audience, Rawn a informé le tribunal qu’un magistrat judiciaire avait déchargé Bhatti de l’affaire.

Il a fait valoir que la notification de la nomination de Bhatti au poste de secrétaire principal avait été émise par le secrétaire en chef du Pendjab avant qu’Elahi n’assume le rôle de CM.

Rawn a déclaré que le secrétaire en chef provincial n’avait pas été désigné comme défendeur dans cette affaire, ajoutant que l’affaire avait été déposée sur une « base politique ».

Par la suite, le tribunal a accordé à Elahi une caution contre des cautions d’une valeur de Rs100 000.

L’affaire

Elahi était initialement arrêté dans une affaire de recrutement à l’Assemblée du Pendjab le 3 juin de l’année dernière. L’affaire concernait le recrutement illégal de 12 officiers de niveau 17 à l’assemblée provinciale, Elahi étant accusé d’avoir fait modifier les résultats du service de tests pour sélectionner les candidats de son choix.

Il a ensuite été arrêté le 18 septembre dans l’affaire de nomination prétendument illégale de Bhatti, à la suite de quoi un tribunal de Lahore l’a envoyé en détention provisoire.

En octobre, un tribunal de district et d’audience de Lahore avait accordé la détention provisoire de deux jours à la police Elahi dans cette affaire. Quelques jours plus tard, l’Etablissement anti-corruption du Pendjab (ACE) avait informé le tribunal qu’il aurait récupéré 4,1 millions de roupies dans la maison de l’ex-CM dans l’affaire.

Le mois suivant, un magistrat judiciaire avait relaxé Bhatti dans cette affaire, mais il restait en prison car il était en détention provisoire dans d’autres affaires de corruption. Plus tard le même mois, Elahi s’est vu refuser la libération sous caution dans cette affaire.