Le LG C2 OLED, mon téléviseur haut de gamme préféré, est une excellente offre Prime Day

Si vous attendiez une vente pour appuyer sur la gâchette d’un nouveau téléviseur haut de gamme, votre attente pourrait être terminée. Le téléviseur LG C2 OLED, qui est mon choix actuel pour le meilleur téléviseur haut de gamme pour l’argent, vient de baisser de prix pour la vente Prime Day d’Amazon à des niveaux qui correspondent ou se rapprochent de ses plus bas historiques.

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

J’examine les téléviseurs pour CNET et dans mes comparaisons côte à côte, le C2 était superbe, surpassant tout modèle non OLED et se tenant debout par rapport aux autres téléviseurs OLED qui coûtent beaucoup plus cher. Il possède également à peu près toutes les fonctionnalités importantes que je recommande dans un téléviseur haut de gamme, y compris des extras de jeu à la pointe de la technologie, ainsi qu’un style élégant et toutes les connexions dont vous avez besoin. C’est un modèle 2022, mais il a fonctionné aussi bien que le C3 2023, qui coûte des centaines de plus.

Les liens ci-dessus mènent à Amazon, mais le C2 est disponible à des prix similaires chez d’autres détaillants, y compris Best Buy. Toutes les tailles de la série C2 sont maintenant remises à l’exception du modèle 77 pouces, qui reste à son prix standard d’environ 2 800 $.

Je ne peux pas prédire l’avenir, mais si je devais deviner, ce sera probablement le prix le plus bas disponible sur un téléviseur aussi bon jusqu’à la saison du Black Friday, qui arrive à la mi-novembre.

Cela ne vaut rien que LG offre également des rabais sur le B2, en particulier la taille de 65 pouces, ce qui peut vous faire économiser encore plus. Nous considérons toujours le C2 comme le meilleur téléviseur pour le prix, mais l’offre B2 est excellente en soi. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon.