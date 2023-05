Le Levi’s Stadium accueillera le Super Bowl 60 en 2026

Le Super Bowl reviendra dans la Bay Area en 2026 au domicile des 49ers de San Francisco, à la suite d’un vote d’approbation des propriétaires de la NFL lundi lors de leurs réunions de printemps.

Ce sera la troisième fois pour le grand match dans la Bay Area. Le Levi’s Stadium, qui a ouvert ses portes à Santa Clara, en Californie, en 2014, a accueilli le Super Bowl 50 lorsque Denver a battu la Caroline. Les 49ers ont remporté le Super Bowl 19 au Stanford Stadium de Palo Alto lorsqu’ils ont battu Miami après la saison régulière de 1984.

Le match de 2026 sera le Super Bowl 60.

Le prochain Super Bowl est prévu le 11 février 2024 au stade Allegiant de Las Vegas. Le Super Bowl 59 se jouera au Superdome de la Nouvelle-Orléans en 2025.

La ligue a également annoncé lundi que le repêchage de 2025 se tiendrait à Green Bay. Détroit accueillera l’édition 2024, après celle de Kansas City cette année.

Reportage de l’Associated Press.

