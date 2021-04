Avec l’intensification des tempêtes, l’augmentation des précipitations et l’élévation du niveau de la mer, les propriétaires riverains doivent faire preuve de plus de créativité. Pour certains, cela signifie se déplacer vers un terrain plus élevé, mais pour d’autres, il s’agit simplement de déplacer la maison plus haut.

Le levage de maisons a longtemps été une stratégie pour l’immobilier au bord de l’eau, mais il est maintenant en train de devenir une entreprise beaucoup plus importante en raison du changement climatique.

«Plus les choses inondent, plus il y aura un besoin», a déclaré Mike Brovont de Wolfe House and Building Movers. Il travaille dans le domaine du levage de maisons depuis plus de deux décennies.

Brovont souligne les points chauds des inondations comme Houston, la Louisiane, l’Alabama et le Mississippi. « Bien sûr, les rives du New Jersey et du Connecticut sont toujours sensibles à cela aussi », a-t-il ajouté. «Et puis vous obtenez ces marées hautes, ce qu’ils appellent les marées royales dans certaines régions. Vous obtenez cela combiné avec une tempête qui arrive, et cela peut juste faire d’énormes dégâts.

Le New Jersey arrive en tête de la liste des États comptant le plus de foyers qui devraient connaître au moins une inondation majeure par an d’ici 2050, sur la base de l’élévation prévue du niveau de la mer. Quelque 74 165 maisons de l’État seront touchées, selon Climate Central. Viennent ensuite la Floride (57 865), la Californie (36 845), la Louisiane (33 372) et la Caroline du Nord (33 334).

Santo Siciliano et sa femme adorent vivre au bord de l’eau. « J’ai grandi sur le rivage. Donc pour moi, c’est une évidence », dit-il.

Cependant, le risque d’inondation pour leur domicile à Oceanport, dans le New Jersey, augmente, alors pour rester chez eux, ils ont dû le soulever.